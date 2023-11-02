MBLAQ出身天动&gugudan MIMI拍摄婚纱超闪～♥ 2NE1 Dara也入镜，兴奋当伴娘

男团MBLAQ出身的天动（Thunder），与女团gugudan出身的MIMI7月时认爱，在节目上表明已交往4年，两人将在明年步入礼堂，日前公开了拍摄婚纱照时的侧拍照，天动亲姐姐2NE1 Dara（Sandara Park、朴山多拉）也在其中。

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天动不只是上传照片，还写下文字：「昨天拍了婚纱照！穿婚纱的MIMI太漂亮了，为了看MIMI都没办法集中，是幸福的一天！感谢所有祝福的人！」一句「MIMI太漂亮了，都没办法集中」，完全闪到不行，又因为只是侧拍照，未全然公开的模样，让人更好奇成品、更心动了。他的亲姐姐，Dara在底下留言：「看著我们老么，坠入爱河的男人原来是这样啊，站在观看的立场也很幸福。」给予弟弟和MIMI满满祝福。



MIMI则发布不同的照片，其中一张曝光了和伴娘的合影，伴娘正是天动的亲姐姐们，照片右方金发的伴娘便是Dara。MIMI相当感谢两位「大姑」百忙之中抽空，还说「成为朴氏兄弟姐妹的老么很幸福」。Dara在下方留言：「我竟然是大姑了！以后像姐妹一样相处吧MIMI，和动儿要幸福～！！！」MIMI回覆：「因为姐姐是大姑所以很开心（爱心），也要好好幸福生活喔ㅋㅋ」



Dara自己也传了伴娘照，粉丝都称赞很漂亮、是「女神」，更鼓励她「下次你就是新娘了」。



天动与MIMI的婚礼预定在明年举行，正式的婚纱照不晓得何时才会公开呢，想必粉丝们都很期待吧？

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