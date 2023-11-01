《與惡魔有約》金裕貞變身「傲嬌大小姐」！原本只想衝事業的她看到宋江後「猶豫」了XD

預告影片好有趣！金裕貞把宋江比喻為「不打方向燈的車」XD（BGM還有汽車的引擎聲哈哈哈）

將於本月（11月）24日首播的SBS金土劇（週五、六）《與惡魔有約》，由金裕貞、宋江等主演，此「高顏值組合」未演先轟動。劇情描述「人類」與「惡魔」進行「契約結婚」，並展開一段奇幻浪漫的愛情故事。

海外劇迷可以通過Netflix同步觀看，由官方譯製的「正式前導預告」影片可以知道，宋江飾演的惡魔正名為「鄭九元（구원，救援）」，金裕貞飾演的財閥女正名為「都到曦」。九元在各方面都優於人類，但當他失去力量後，必須與到曦合作才得以恢復，而兩人的羅曼史就在這段過程中展開。SBS也發佈了有趣的「ID Film」，分別以男、女主角的視角來描述對彼此的印象：

▲「…你是第一位讓我如此緊張的人類。都到曦，你很有趣。要是你敢動你的手腕（‎此處可參考第1版預告‎），你就給我試試看！我不會放過你的。」

▲「提前說一下，我跟工作結婚了。我對男人…沒有興趣（但看到九元的臉後，明顯遲疑了XD）怎麼一下就靠過來呢？都不打方向燈（令人措手不及之意）。還是打了？什麼啊！這帥氣的瘋子，做的事情簡直就像小學生一樣。這可是稱讚，活得年輕，雖然冷漠但和藹、雖然單純但性感…」

＋）突然發現，金裕貞在10月初曾通過個人Instagram分享一組照片，應該就是在拍攝「ID Film」時的側拍！超期待《與惡魔有約》的播出～

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