《与恶魔有约》金裕贞变身「傲娇大小姐」！原本只想冲事业的她看到宋江后「犹豫」了XD

预告影片好有趣！金裕贞把宋江比喻为「不打方向灯的车」XD（BGM还有汽车的引擎声哈哈哈）

将於本月（11月）24日首播的SBS金土剧（周五、六）《与恶魔有约》，由金裕贞、宋江等主演，此「高颜值组合」未演先轰动。剧情描述「人类」与「恶魔」进行「契约结婚」，并展开一段奇幻浪漫的爱情故事。

海外剧迷可以通过Netflix同步观看，由官方译制的「正式前导预告」影片可以知道，宋江饰演的恶魔正名为「郑九元（구원，救援）」，金裕贞饰演的财阀女正名为「都到曦」。九元在各方面都优於人类，但当他失去力量后，必须与到曦合作才得以恢复，而两人的罗曼史就在这段过程中展开。SBS也发布了有趣的「ID Film」，分别以男、女主角的视角来描述对彼此的印象：

▲「…你是第一位让我如此紧张的人类。都到曦，你很有趣。要是你敢动你的手腕（‎此处可参考第1版预告‎），你就给我试试看！我不会放过你的。」

▲「提前说一下，我跟工作结婚了。我对男人…没有兴趣（但看到九元的脸后，明显迟疑了XD）怎么一下就靠过来呢？都不打方向灯（令人措手不及之意）。还是打了？什么啊！这帅气的疯子，做的事情简直就像小学生一样。这可是称赞，活得年轻，虽然冷漠但和蔼、虽然单纯但性感…」

＋）突然发现，金裕贞在10月初曾通过个人Instagram分享一组照片，应该就是在拍摄「ID Film」时的侧拍！超期待《与恶魔有约》的播出～

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