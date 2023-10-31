金慧埈或将出演《CASHERO》，搭档李俊昊演情侣！

演员李俊昊和金慧埈将成为新一对银幕情侣。

今日（30日），据韩媒OSEN报导称独家金慧埈确认出演Netflix新剧《CASHERO》，已经投入准备阶段。 而金慧埈所属经纪公司回应「确有接到演出提案，正在积极商讨中。」



早在7月时就有媒体报导人气男星李俊昊将主演《CASHERO》的消息，虽然经纪公司也称「目前正在协商讨论中」，但消息曝光后，立即引起大量网友留言表示期待。

《CASHERO》改编自韩国同名网漫，以超级英雄的视角讲述现今年轻人在社会所需要经历的苦恼和现实。 若李俊昊和金慧埈同意出演的话，他俩将分别在剧中饰演男主角「姜尚雄」和他的女友。 「姜尚雄」是一个只要拥有钱身体素质就变强的超能力者，没有家庭支撑的他和妹妹「姜尚安」靠著打工生活，所以一直以来没有足够的金钱来识别自己的超能力。 直到后来他被公司开除后，因为屡次使用超能力救人导致存摺里没有一毛钱，才将这项荒唐的能力告诉了相依为命的妹妹。 金慧埈饰演的「姜尚雄」也非凡人，是个对数字异常敏感的人。 而「姜尚安」的扮演者，剧组接洽了童星出身的演技派金想起。



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