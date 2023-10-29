6枚棋子開始移動！《7人的逃脫》K對閔道赫恨之入骨、趕盡殺絕，原因終於公開（EP.11）

SBS新劇《7人的逃脫》講述一個在謊言中消失的少女與牽連其中的7個惡人的故事，由著名狗血編導組合金順玉、朱東民繼《皇後的品格》《The Penthouse》之後三度搭檔合作，本週五播出第11集。

*以下包含《7人的逃脫》第11集關鍵劇情！



6枚棋子

Matthew自曝身份後要求6個惡人加入對抗聖燦集團的計劃：車主蘭以護理師身份接近會長，南哲宇變成南法師、謊稱能看到被害的會長夫人，高明智努力進入集團秘密金庫畫廊。



Matthew通過梁進謀請來知名導演Michelle一起拍電影，發佈會上宣佈內容是小鈴鐺被害事件，莫内飾演自己。 Matthew還突然宣佈即將與琴羅熙訂婚，令琴羅熙又驚又怕。



母女羈絆

莫内生母心疼女兒多年來的辛苦，對記者們表示自己只是莫内資助的對象，請莫内從此放手、不要再被家人拖累。 莫奈痛苦萬分，決定找K幫忙對付李輝昭。





梁進謀問盧坪喜是否有自信永遠不拋棄女兒，首次透露她深愛的漢娜其實是K和莫奈所生。 待到閔道赫來找時，坪喜母女已不知去向，房間裡也沒有任何小孩生活的痕跡。

真假兒子

閔道赫終於打開家人葬禮收到的吊唁金，發現裡面有一張聖燦集團的支票，於是去集團逼問會長。 這正中K的下懷，K抓住閔道赫打個半死，道出二人之間的孽緣。



原來K是會長管家的兒子，管家希望患病的兒子獲得優先照顧而將兩個嬰兒掉包。 K一直按照會長夫妻的希望拼命努力生活，不料一次意外被發現沒有親子關係後立即遭到會長父親拋棄。 K決心成為怪物，母親也逐漸對他放棄，K一怒之下殺死了母親。

下集預告裡，Matthew要求在32小時內搞垮聖燦集團，但閔道赫生命垂危、Matthew和姜杞卓似乎出現裂痕，一切能否按照計劃進行？Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》逢星期五、六晚上10時30分在黃Viu煲劇平台上架！



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