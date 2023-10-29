6枚棋子开始移动！《7人的逃脱》K对闵道赫恨之入骨、赶尽杀绝，原因终於公开（EP.11）

SBS新剧《7人的逃脱》讲述一个在谎言中消失的少女与牵连其中的7个恶人的故事，由著名狗血编导组合金顺玉、朱东民继《皇后的品格》《The Penthouse》之后三度搭档合作，本周五播出第11集。

*以下包含《7人的逃脱》第11集关键剧情！



6枚棋子

Matthew自曝身份后要求6个恶人加入对抗圣灿集团的计划：车主兰以护理师身份接近会长，南哲宇变成南法师、谎称能看到被害的会长夫人，高明智努力进入集团秘密金库画廊。



Matthew通过梁进谋请来知名导演Michelle一起拍电影，发布会上宣布内容是小铃铛被害事件，莫内饰演自己。 Matthew还突然宣布即将与琴罗熙订婚，令琴罗熙又惊又怕。



母女羁绊

莫内生母心疼女儿多年来的辛苦，对记者们表示自己只是莫内资助的对象，请莫内从此放手、不要再被家人拖累。 莫奈痛苦万分，决定找K帮忙对付李辉昭。





梁进谋问卢坪喜是否有自信永远不抛弃女儿，首次透露她深爱的汉娜其实是K和莫奈所生。 待到闵道赫来找时，坪喜母女已不知去向，房间里也没有任何小孩生活的痕迹。

真假儿子

闵道赫终於打开家人葬礼收到的吊唁金，发现里面有一张圣灿集团的支票，於是去集团逼问会长。 这正中K的下怀，K抓住闵道赫打个半死，道出二人之间的孽缘。



原来K是会长管家的儿子，管家希望患病的儿子获得优先照顾而将两个婴儿掉包。 K一直按照会长夫妻的希望拼命努力生活，不料一次意外被发现没有亲子关系后立即遭到会长父亲抛弃。 K决心成为怪物，母亲也逐渐对他放弃，K一怒之下杀死了母亲。

下集预告里，Matthew要求在32小时内搞垮圣灿集团，但闵道赫生命垂危、Matthew和姜杞卓似乎出现裂痕，一切能否按照计划进行？Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》逢星期五、六晚上10时30分在黄Viu煲剧平台上架！



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