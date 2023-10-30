浪漫喜劇《犬系戀人》名場面回顧：朴圭瑛要告白竟然親錯人？還在學生面前變成「小狗」

由車銀優、朴圭瑛、李玹雨主演的Viu Original原創浪漫喜劇《犬系戀人》已經在日前開播，大家開始看了嗎～？

該劇講述一個被詛咒「接吻就會變成狗」的女人，以及唯一能破除她的詛咒卻超級怕狗的男人，所展開無法預測的幻想羅曼史。首週連播兩集，之後是每週更新一集，真的讓人等到心癢癢啊～現在小編就帶大家來回顧一下EP.1～EP.3的名場面，大家就趁等待新集數之餘，再來去複習一下吧！



＊28年沒有親親過的海娜，要告白竟然親錯人（EP.1）

在老師們的聚餐中，海娜（朴圭瑛 飾）想著要跟愛慕對象寶謙（李玹雨 飾）告白，因為帶點酒意，說著說著她就...直接親上去了！結果海娜親的人竟然是書元（車銀優 飾），因為寶謙把外套借給書元，讓她誤以為是寶謙。28年沒有親親過的海娜，竟然在首集就破功了 XD



＊海娜在學生的面前變成「小狗」，最後竟出現在書元家裡（EP.2）

因為海娜的家族受到詛咒，只要與異性接吻後，每晚12點到早上6點就會變成小狗。因為海娜班上的學生崔聿出了點事，她就去警局把他帶回，不知不覺就到了12點，海娜就在崔聿面前變成了小狗，崔聿最後把小狗帶回家。隔天早上海娜醒來後，打開房門的竟然是書元，原來...崔聿是書元的外甥！而海娜的秘密也被崔聿發現了～



＊書元超怕狗、海娜在學校展開各種神救援（EP.3）

某天教務主任帶了狗狗去學校，由於書元害怕狗的事情只有海娜知道，海娜在學校也展開各種救援！像是狗狗出現在書元面前時，海娜就丟飛盤吸走狗狗的視線、書元嚇到跑到桌上時，海娜緊急出現，並幫他緩頰是因為灑水器故障，海娜所做的書元也都看在眼裡，兩人的關係也更加靠近。



＊書元為了想和海娜獨處，主動出擊（EP.3）

大家要一起去搭巴士去參加學校老師的婚禮，書元得知海娜會暈車之後，也決定開車載他，沒想到竟然被喜歡書元的彩雅（李書悅 飾）聽到了。海娜和書元相約在公園見面，這時...彩雅出現，書元馬上撐起雨傘擋住視線，看來是想要和海娜獨處呀～



相信大家都很期待書元和海娜接下來的發展吧！海娜是否可以成功解除詛咒？而寶謙到底有什麼秘密？他是單純想要湊合書元和海娜，還是他也喜歡海娜呢？Viu Original 原創愛情喜劇《犬系戀人》逢星期三晚上在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看《7人的逃脫》、《閃亮的西瓜》兩套Viu Original原創人氣劇。



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