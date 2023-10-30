浪漫喜剧《犬系恋人》名场面回顾：朴圭瑛要告白竟然亲错人？还在学生面前变成「小狗」

由车银优、朴圭瑛、李玹雨主演的Viu Original原创浪漫喜剧《犬系恋人》已经在日前开播，大家开始看了吗～？

该剧讲述一个被诅咒「接吻就会变成狗」的女人，以及唯一能破除她的诅咒却超级怕狗的男人，所展开无法预测的幻想罗曼史。首周连播两集，之后是每周更新一集，真的让人等到心痒痒啊～现在小编就带大家来回顾一下EP.1～EP.3的名场面，大家就趁等待新集数之余，再来去复习一下吧！



＊28年没有亲亲过的海娜，要告白竟然亲错人（EP.1）

在老师们的聚餐中，海娜（朴圭瑛 饰）想著要跟爱慕对象宝谦（李玹雨 饰）告白，因为带点酒意，说著说著她就...直接亲上去了！结果海娜亲的人竟然是书元（车银优 饰），因为宝谦把外套借给书元，让她误以为是宝谦。28年没有亲亲过的海娜，竟然在首集就破功了 XD



＊海娜在学生的面前变成「小狗」，最后竟出现在书元家里（EP.2）

因为海娜的家族受到诅咒，只要与异性接吻后，每晚12点到早上6点就会变成小狗。因为海娜班上的学生崔聿出了点事，她就去警局把他带回，不知不觉就到了12点，海娜就在崔聿面前变成了小狗，崔聿最后把小狗带回家。隔天早上海娜醒来后，打开房门的竟然是书元，原来...崔聿是书元的外甥！而海娜的秘密也被崔聿发现了～



＊书元超怕狗、海娜在学校展开各种神救援（EP.3）

某天教务主任带了狗狗去学校，由於书元害怕狗的事情只有海娜知道，海娜在学校也展开各种救援！像是狗狗出现在书元面前时，海娜就丢飞盘吸走狗狗的视线、书元吓到跑到桌上时，海娜紧急出现，并帮他缓颊是因为洒水器故障，海娜所做的书元也都看在眼里，两人的关系也更加靠近。



＊书元为了想和海娜独处，主动出击（EP.3）

大家要一起去搭巴士去参加学校老师的婚礼，书元得知海娜会晕车之后，也决定开车载他，没想到竟然被喜欢书元的彩雅（李书悦 饰）听到了。海娜和书元相约在公园见面，这时...彩雅出现，书元马上撑起雨伞挡住视线，看来是想要和海娜独处呀～



相信大家都很期待书元和海娜接下来的发展吧！海娜是否可以成功解除诅咒？而宝谦到底有什么秘密？他是单纯想要凑合书元和海娜，还是他也喜欢海娜呢？Viu Original 原创爱情喜剧《犬系恋人》逢星期三晚上在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《7人的逃脱》、《闪亮的西瓜》两套Viu Original原创人气剧。



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