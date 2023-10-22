當這些人氣愛豆「變成」女生！看到SEVENTEEN珉奎，突然覺得「國民初戀」該換人了

果然好看的人哪怕是換個性別也好看啊！
最近AI技術又被粉絲們玩壞了，當這些帥氣的男愛豆通過AI變成了女生，不但沒有絲毫的違和感，甚至有那麼幾位很有女生的柔美。
NCT 在玹
標準韓式女愛豆的長相啊，這誰能不愛？
스노우 AI 재현이 말아봤는데…— 금지 (@looooove_d_d_) October 14, 2023
개초초초미녀가 나옴.
이 언니 인스타 따고싶음 pic.twitter.com/Un08tB3O0n
NCT 泰容
怎麼感覺有aespa Karina的氛圍感，都是冷美人。
개이쁘다~ pic.twitter.com/Mjd9ij98Ck— francetracny (@francetracny) October 19, 2023
EXO XIUMIN
可以直接去演偶像劇裡的「電競少女」了，有一種腦子很靈光的感覺。
짱~~ pic.twitter.com/NKtK3zyCeG— francetracny (@francetracny) October 19, 2023
SEVENTEEN 珉奎
國民初戀要換人了吧？
스노우 ai 하이틴 어쩌구… 민규— coco (@min9co) October 15, 2023
제가 쏘겠습니다 pic.twitter.com/a2QxWAA4H5
RIIZE Anton
竟然從他身上看到了ITZY李彩演的影子，貓系美人。
대박 미인 pic.twitter.com/ACGdzfq275— francetracny (@francetracny) October 19, 2023
ZEROBASEONE 韓維辰
撕！漫！男！
하루의 인내 끝에— 깔깔 (@Kkkalwy) October 15, 2023
스노우 AI 하이틴 한유진 얻음 pic.twitter.com/wuZCIkyhIg
ZEROBASEONE RICKY
學霸班長！！可以直接去演《殭屍校園》了。
스노우 하이틴 ai필터로 만든 심리키— 殉爱。(순애) (@520_lovelyki) October 14, 2023
개이쁜디요?#리키 #ricky
타래로 계속 올릴겡 pic.twitter.com/IS4RbkIQUV
Stray Kids Lee Know
清純小白花，有一種校園劇女二的氛圍感！
하세상에…— 누짱이 (@_llmmhh) October 14, 2023
스노우 하이틴 AI 리노 돌려봣는데요
타래에몇장더풀게요 pic.twitter.com/ywj12SGJUs
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