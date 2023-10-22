當這些人氣愛豆「變成」女生！看到SEVENTEEN珉奎，突然覺得「國民初戀」該換人了
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當這些人氣愛豆「變成」女生！看到SEVENTEEN珉奎，突然覺得「國民初戀」該換人了

明星   2023年10月22日   星期日12:30   Tracy  

（封面圖源：X@min9co、@francetracy、@Kkkalwy）

果然好看的人哪怕是換個性別也好看啊！

最近AI技術又被粉絲們玩壞了，當這些帥氣的男愛豆通過AI變成了女生，不但沒有絲毫的違和感，甚至有那麼幾位很有女生的柔美。

NCT 在玹
標準韓式女愛豆的長相啊，這誰能不愛？

NCT 泰容
怎麼感覺有aespa Karina的氛圍感，都是冷美人。

EXO XIUMIN
可以直接去演偶像劇裡的「電競少女」了，有一種腦子很靈光的感覺。

SEVENTEEN 珉奎
國民初戀要換人了吧？

RIIZE Anton
竟然從他身上看到了ITZY李彩演的影子，貓系美人。

ZEROBASEONE 韓維辰
撕！漫！男！

ZEROBASEONE RICKY
學霸班長！！可以直接去演《殭屍校園》了。

Stray Kids Lee Know
清純小白花，有一種校園劇女二的氛圍感！

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