当这些人气爱豆「变成」女生！看到SEVENTEEN珉奎，突然觉得「国民初恋」该换人了
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当这些人气爱豆「变成」女生！看到SEVENTEEN珉奎，突然觉得「国民初恋」该换人了

明星   2023年10月22日   星期日12:30   Tracy  

（封面图源：X@min9co、@francetracy、@Kkkalwy）

果然好看的人哪怕是换个性别也好看啊！

最近AI技术又被粉丝们玩坏了，当这些帅气的男爱豆通过AI变成了女生，不但没有丝毫的违和感，甚至有那么几位很有女生的柔美。

NCT 在玹
标准韩式女爱豆的长相啊，这谁能不爱？

NCT 泰容
怎么感觉有aespa Karina的氛围感，都是冷美人。

EXO XIUMIN
可以直接去演偶像剧里的「电竞少女」了，有一种脑子很灵光的感觉。

SEVENTEEN 珉奎
国民初恋要换人了吧？

RIIZE Anton
竟然从他身上看到了ITZY李彩演的影子，猫系美人。

ZEROBASEONE 韩维辰
撕！漫！男！

ZEROBASEONE RICKY
学霸班长！！可以直接去演《僵尸校园》了。

Stray Kids Lee Know
清纯小白花，有一种校园剧女二的氛围感！

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