当这些人气爱豆「变成」女生！看到SEVENTEEN珉奎，突然觉得「国民初恋」该换人了

果然好看的人哪怕是换个性别也好看啊！

最近AI技术又被粉丝们玩坏了，当这些帅气的男爱豆通过AI变成了女生，不但没有丝毫的违和感，甚至有那么几位很有女生的柔美。

NCT 在玹

标准韩式女爱豆的长相啊，这谁能不爱？



스노우 AI 재현이 말아봤는데…

개초초초미녀가 나옴.

이 언니 인스타 따고싶음 pic.twitter.com/Un08tB3O0n — 금지 (@looooove_d_d_) October 14, 2023

NCT 泰容

怎么感觉有aespa Karina的氛围感，都是冷美人。



EXO XIUMIN

可以直接去演偶像剧里的「电竞少女」了，有一种脑子很灵光的感觉。



SEVENTEEN 珉奎

国民初恋要换人了吧？



스노우 ai 하이틴 어쩌구… 민규

제가 쏘겠습니다 pic.twitter.com/a2QxWAA4H5 — coco (@min9co) October 15, 2023

RIIZE Anton

竟然从他身上看到了ITZY李彩演的影子，猫系美人。



ZEROBASEONE 韩维辰

撕！漫！男！



하루의 인내 끝에

스노우 AI 하이틴 한유진 얻음 pic.twitter.com/wuZCIkyhIg — 깔깔 (@Kkkalwy) October 15, 2023

ZEROBASEONE RICKY

学霸班长！！可以直接去演《僵尸校园》了。



Stray Kids Lee Know

清纯小白花，有一种校园剧女二的氛围感！



하세상에…

스노우 하이틴 AI 리노 돌려봣는데요

타래에몇장더풀게요 pic.twitter.com/ywj12SGJUs — 누짱이 (@_llmmhh) October 14, 2023

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