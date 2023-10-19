D.O.（都敬秀）離開SM娛樂但會繼續EXO的活動！隊長SUHO的反應令粉絲淚目：「名副其實的守護者」

EXO-L 最近的心情應該非常起伏吧…

17日，據韓國媒體「SBS연예뉴스」報導，EXO成員世勳和燦烈爲了展開多樣的個人活動，將與SM娛樂以外的新公司簽訂專屬合約。隨後遭官方否認，並表示：「去年年底簽訂的SM和EXO成員們的合約有效，EXO的活動也持續在SM進行。」

沒想到昨日（18日）再傳出有成員離開SM娛樂的消息，這次的主人公是D.O.（都敬秀）。據了解，D.O.將和長久合作的經紀人成立新公司。不只是歌手，在選擇戲劇作品時，D.O.最常與該名經紀人進行討論，是粉絲們也熟知的人物。隨後，SM娛樂證實，下月初（11月）與D.O.的專屬合約將結束，但D.O.會繼續進行EXO的活動。

此一「震撼彈」放出後，EXO隊長SUHO通過Bubble（泡泡）表示：「不用擔心EXO的活動」、「SUHO會負責的」、「We are one」，令粉絲淚目。網友們紛紛留言：「真是可靠的隊長」、「名副其實的守護者啊（SUHO有守護之意）」、「僅一句話就讓粉絲放心了呢」等。

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