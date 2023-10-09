《恶中之恶》 「动作戏男神」池昌旭哭戏演技爆发超惊艳，致敬《英雄本色》藏彩蛋！

的Disney+ 警匪动作大戏《恶中之恶》本周播出至第5集，两位「国民老公」在剧中展开激烈对决，池昌旭扮演的乡村警官「朴俊末」为了查案潜入贩毒集团，更与江南帮派老大郑企铁（魏嘏隽 饰）结为好友，两人也将与各路帮派展开生死殊战。

此外，周润发最近才於釜山影展领取「亚洲电影人奖」，而他主演的黑帮动作片《英雄本色》一直是许多韩国影迷心中的经典，池昌旭因为在剧中多次骁勇善战拯救老大，还被帮派同伙夸赞「简直就像周润发一样，超级神，打都打不死」，意外成为剧中彩蛋之一。



《恶中之恶》从第一集开始剧情节奏就相当快速刺激，朴俊末原本打算独自卧底完成缉毒任务，但他同样身为警察的妻子刘宜贞（林世美 饰）竟是自己卧底的黑帮集团老大郑企铁的初恋女友，郑企铁甚至不惜一切调查刘宜贞的背景，想要掳获佳人芳心，让危险的卧底任务，瞬间因为加入复杂的三角关系变得更加复杂迷离，此外再加上中国帮派、日本帮派也想要卷入首尔的毒品市场抢夺商机，这群人即将让整座城市掀起腥风血雨。

值得一提的是，周润发曾於90年代与吴宇森合作多部精彩港片，包括《英雄本色》、《喋血双雄》都是当代经典，更深获韩国影迷喜爱。《恶中之恶》中的场景布置也相当用心，不仅在主角群的黑帮巢穴中挂上致敬《英雄本色》和《喋血双雄》的相关电影海报，再加上池昌旭扮演的朴俊末总是身先士卒，为了保护老大多次与敌人厮杀到满身伤痕，却总是能奇迹存活下来，让他在黑帮的伙伴「龙大」也不免夸赞，「你是周润发吗？打都打不死」，也让台湾观众代入感极强。



朴俊末在剧中也展现身为卧底之苦，眼见最疼爱他的岳母过世，却碍於卧底身分无法上前吊唁，只能站在远方偷偷落泪，这段戏同样被网友盛赞为神演技，直呼「池昌旭的哭戏真的超强！」此外，郑企铁虽然已经是在首尔呼风唤雨的黑帮老大，但是性格纯情，一直难忘初恋，也想卯足全力追回刘宜贞，但他浑然不知初恋女友的真正丈夫竟是潜藏自己身边的卧底，让全剧故事除了有霸气外露又暴力刺激的黑帮元素和超强动作戏外，更有危险暧昧的三角恋让粉丝们都相当期待接下来的故事发展。



《恶中之恶》故事背景设定在 1990 年代的首尔，讲述一名前 DJ 在掌握一个黑道组织之后，开始在城市里的夜店贩售被昵称为「江南水晶」（暂译）的新型强效毒品。由於警方对此类毒品的来源所知甚少，为了破获这个猖獗的贩毒组织，乡村警官朴俊末（池昌旭 饰）接获任务潜入组织内部，却意外发现同样身为警探的妻子刘宜贞（林世美 饰）也自愿参与了这次的危险任务，而且似乎与这名罪大恶极的贩毒集团首领郑企铁（魏河俊 饰）有著一段不可告人的过往。警匪动作剧《恶中之恶》已在Disney+ 热播中，并於每周三下午3:00更新最新集数。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻