黃Viu原創韓劇《閃亮的西瓜》感動萬千觀眾，厲雲苦練手語連結無聲世界

今年秋日，就讓Viu Original陪你度過吧！將有愛情大作《犬系戀人》，懸疑韓劇《7人的逃脫》正在熱播，還誠意推出青春劇《閃亮的西瓜》，劇集現已登陸「黃Viu」，香港觀眾可以免費緊貼最新進度。

由《精神教練諸葛吉》導演孫政賢和《懷抱太陽的月亮》編劇陳秀完合力打造，厲雲、崔顯旭、薛仁雅和申銀秀主演的Viu Original原創青春韓劇《閃亮的西瓜》，講述CODA少年（父母是聾啞人士，有正常聽覺可說話的小孩）河恩傑（厲雲飾）透過可疑的樂器店穿越到1995年後，與年少的父親（崔顯旭飾）結成好友，二人更組成樂隊「西瓜糖」，一同享受音樂的美好，從而展開一段奇幻的追夢成長之旅。



薛仁雅減齡扮校花

繼Viu Original原創古裝韓劇《花書生熱愛史》後，厲雲再度擔任主演，談到《閃亮的西瓜》題材新穎暖心，他透露開拍前已被劇本深深打動：「第一次看劇本時忍不住哽咽，我爸爸以前也是樂團成員，如果可以穿越時空，我也很想和他一起演奏。」為了演活模範生河恩傑，厲雲除了苦練唱歌和結他技巧，還在短時間內學習手語：「恩傑從小就是家人的橋梁，所以手語必須很熟練，不只手語要練熟，還要一邊演戲，所以確實很難呈現。」另外，現年27歲的人氣女星薛仁雅在劇中飾演年僅18歲的全民初戀崔世京，減齡扮相不但毫無違和感，她更獲觀眾大讚保養得宜，有望成為「國民校花」！



鼓勵聾啞人士追夢

有別於一般青春韓劇主打愛情題材，Viu Original原創韓劇《閃亮的西瓜》融合親情、友情和追夢元素，適合不同年齡層的觀眾收看；該劇亦以聾啞人士為主題，真實呈現了聾啞家庭所面對的困難和無奈，劇情笑中有淚、發人深省；同時也鼓勵了聾啞人士不要放棄希望、繼續追夢！劇集逢星期一、二晚上9時15分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可收看Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》《優雅的帝國》和《孝心的家各自為生》等人氣韓劇。



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