黄Viu原创韩剧《闪亮的西瓜》感动万千观众，厉云苦练手语连结无声世界

今年秋日，就让Viu Original陪你度过吧！将有爱情大作《犬系恋人》，悬疑韩剧《7人的逃脱》正在热播，还诚意推出青春剧《闪亮的西瓜》，剧集现已登陆「黄Viu」，香港观众可以免费紧贴最新进度。

由《精神教练诸葛吉》导演孙政贤和《怀抱太阳的月亮》编剧陈秀完合力打造，厉云、崔显旭、薛仁雅和申银秀主演的Viu Original原创青春韩剧《闪亮的西瓜》，讲述CODA少年（父母是聋哑人士，有正常听觉可说话的小孩）河恩杰（厉云饰）透过可疑的乐器店穿越到1995年后，与年少的父亲（崔显旭饰）结成好友，二人更组成乐队「西瓜糖」，一同享受音乐的美好，从而展开一段奇幻的追梦成长之旅。



薛仁雅减龄扮校花

继Viu Original原创古装韩剧《花书生热爱史》后，厉云再度担任主演，谈到《闪亮的西瓜》题材新颖暖心，他透露开拍前已被剧本深深打动：「第一次看剧本时忍不住哽咽，我爸爸以前也是乐团成员，如果可以穿越时空，我也很想和他一起演奏。」为了演活模范生河恩杰，厉云除了苦练唱歌和结他技巧，还在短时间内学习手语：「恩杰从小就是家人的桥梁，所以手语必须很熟练，不只手语要练熟，还要一边演戏，所以确实很难呈现。」另外，现年27岁的人气女星薛仁雅在剧中饰演年仅18岁的全民初恋崔世京，减龄扮相不但毫无违和感，她更获观众大赞保养得宜，有望成为「国民校花」！



鼓励聋哑人士追梦

有别於一般青春韩剧主打爱情题材，Viu Original原创韩剧《闪亮的西瓜》融合亲情、友情和追梦元素，适合不同年龄层的观众收看；该剧亦以聋哑人士为主题，真实呈现了聋哑家庭所面对的困难和无奈，剧情笑中有泪、发人深省；同时也鼓励了聋哑人士不要放弃希望、继续追梦！剧集逢星期一、二晚上9时15分在「黄Viu」上架，香港观众亦可收看Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》《优雅的帝国》和《孝心的家各自为生》等人气韩剧。



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