【韓網熱帖】JYP股價上升50倍期間YG原地不動的原因

近日韓國理財主題YT頻道「Moneygraphy」更新影片，提到JYP股價在過去10年間上升了50倍，YG卻幾乎沒有變化，原因是YG經常闖禍、推出新人頻率太低，導致上升空間有限、下跌時卻可能一跌到底，令外部股東認為投資較高風險。

YG雖然有BIGBANG和BLACKPINK，但BIGBANG經常闖禍，新人也後繼無力。 而JYP不只有TWICE，陸續在2008年推出2PM、2014年推出GOT7、2018年推出Stray Kids全都很成功，目前正在準備下一個團。 JYP出專輯周期短、收益來源多且穩定，都給人感覺他們確實有實力、懂得如何吸引粉絲。



BIGBANG受歡迎時期給人的印象是Hip-Hop、反抗、自由，但隨著《Showcase Me The Money》等節目大量出現，近幾年大眾對Hip-Hop逐漸疲勞，覺得他們「天天炫耀有錢卻不繳稅」，開始認為Hip-Hop並不帥氣。 對現在的偶像和音樂人而已，雖然swag也很重要，但符合道德基準更加重要。



總結：道德風險左右著組合和企業的價值，各方面來看YG都不樂觀...

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韓國網友評論：

1. 原來道德部份真的有影響...

2. 說的很對...

3. 不說別的，只因老闆打官司就停擺後續工作，真的很奇怪。 是不是以後每次老闆出事，整個公司都要停擺？

4. YG最大問題是不按時出專輯，沒有賣東西的想法

5. JYP最好的一點是按照計劃出專輯，這一點雖然是基本，但其實很少娛樂公司能做到

6. YG從老闆到歌手的形象全都...

7. Burning Sun事件後還沒倒掉都很神奇

8. 我作為股東，能看到（JYP）會一直賺錢。 就算無法每次都大爆，也有很多曾經登頂且會不斷活動（讓公司賺錢）的歌手; 按照週期推出的新人組合也按時活動，且不過度依賴單一組合。 正相反的就是YG，看不出他們想買東西的意思。

9. iKON和WINNER太可惜了... 本以為他們可以延續BIGBANG

10. 金錢面前哪有道德風險？ 就是不發專輯不回歸的問題kkk誰會投資給看不見的未來啊

11. 闖禍是一方面，BLACKPINK也只有2張正規專輯，開玩笑嗎？ 新人不出來、舊人不發歌

12. 說實話道德因素對股票影響很低，重要的是完全看不到搖錢樹

13. YG從老闆開始有太多犯罪者，團少、活動也少，而且都愛闖禍

14. 沒錯，娛樂公司最大的風險就是不確定性和不穩定性

15. 是的，JYP藝人活動就像接力跑一樣，就算闖禍也沒到上三大台新聞的程度;;;

出處：https://theqoo.net/hot/2949749202

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