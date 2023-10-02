金高銀21歲拍《銀嬌》就沒事，怎麼26歲+BLACKPINK19禁演出就被罵慘？韓網友怒斥：這有可比性嗎

26歲的BLACKPINK成員Lisa參加了相當出名的「瘋馬秀」，引來全球粉絲多日關注的同時也連日來掀起各種爭議。

IG粉絲數高達一個億的Lisa是在全球有著較大影響力的公眾人物，是無數青少年心目中的優質偶像，因此絕大部份網友認為她的公眾人物應該要懂得自重，何況「瘋馬秀」這類原本就法國本土經常引發性商品化等爭議的演出呢？ 儘管爭議不斷，但演出的當天，隊友Jisoo和Rose、Jennie都有到場支持，再度引爆網友們的兩極討論。



BLACKPINK's Lisa at Crazy Horse Paris. pic.twitter.com/jnV6Yu1dWh — Pop Base (@PopBase) September 28, 2023

其實韓國影視劇中不乏有演員全裸出鏡，有韓媒就以金高銀《銀嬌》的裸戲與這次Lisa亮相「瘋馬秀」做比較，看得廣大網友直呼「難以理解」。 韓媒指出，粉絲們雖然願意為成員們向多個領域發起挑戰這件事情應援，但卻發現她們挑戰的領域大部份都是19禁，而這並非是廣大K-POP粉絲們願意看到的。之前Jennie出演了HBO電視劇《偶像漩渦》，因劇情中有不少擦邊鏡頭和刺激的床戲而被罵慘，粉絲們根本無法接受自己心目中愛豆去出演這類滿足男性性幻想的作品，譴責該劇根本就是「色情劇」。



드라마 디 아이돌 중 제니 댄스 장면 pic.twitter.com/IHnj5lYfjy — 자유 통일 (@bbalgangi) June 8, 2023

對於年輕女藝人在作品中裸露，有業界人士提到了演員金高銀，她出演《銀嬌》時也才21歲，「如今她們（BLACKPINK）都已經進入20代後半，成員們全憑個人意志選擇了作品，（我們）應該尊重她們的選擇，但結果還是得要自己負責」表明偶像與演員在挑戰大尺度的選擇時其實沒有本質上的區別。



報導曝光後在韓網再掀風波，不少網友相當氣憤，認為兩者性質不同，根本不應該放在一起比較，並紛紛表示：「脫衣舞和拍電影是一樣的嗎？」 、「為什麼把金高銀扯進來」、「在電影院上映的商業影片和淫亂文化是一個水準嗎」、「拿金高銀做比較，記者是瘋了嗎」、「我本人連《銀嬌》都很討厭，而且金高銀那時候還是新人，Lisa和Jennie完全不是啊」、「別再讓女生脫衣服了」、「演戲和show的區別還是很大的」、「這兩個能放在一起比較嗎？ 金高銀是在扮演劇中的角色而已，別髒了演員的作品」、「居然拉扯金高銀，她那時是因為還是個新人，能拿到的劇本受限，沒有選擇的餘地，和她們這種已經是全球級愛豆，選了半天最後因為本人很喜歡就主動脫了的人沒有可比性」等。

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