【韩网热帖】JYP股价上升50倍期间YG原地不动的原因

近日韩国理财主题YT频道「Moneygraphy」更新影片，提到JYP股价在过去10年间上升了50倍，YG却几乎没有变化，原因是YG经常闯祸、推出新人频率太低，导致上升空间有限、下跌时却可能一跌到底，令外部股东认为投资较高风险。

YG虽然有BIGBANG和BLACKPINK，但BIGBANG经常闯祸，新人也后继无力。 而JYP不只有TWICE，陆续在2008年推出2PM、2014年推出GOT7、2018年推出Stray Kids全都很成功，目前正在准备下一个团。 JYP出专辑周期短、收益来源多且稳定，都给人感觉他们确实有实力、懂得如何吸引粉丝。



BIGBANG受欢迎时期给人的印象是Hip-Hop、反抗、自由，但随著《Showcase Me The Money》等节目大量出现，近几年大众对Hip-Hop逐渐疲劳，觉得他们「天天炫耀有钱却不缴税」，开始认为Hip-Hop并不帅气。 对现在的偶像和音乐人而已，虽然swag也很重要，但符合道德基准更加重要。



总结：道德风险左右著组合和企业的价值，各方面来看YG都不乐观...

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韩国网友评论：

1. 原来道德部份真的有影响...

2. 说的很对...

3. 不说别的，只因老板打官司就停摆后续工作，真的很奇怪。 是不是以后每次老板出事，整个公司都要停摆？

4. YG最大问题是不按时出专辑，没有卖东西的想法

5. JYP最好的一点是按照计划出专辑，这一点虽然是基本，但其实很少娱乐公司能做到

6. YG从老板到歌手的形象全都...

7. Burning Sun事件后还没倒掉都很神奇

8. 我作为股东，能看到（JYP）会一直赚钱。 就算无法每次都大爆，也有很多曾经登顶且会不断活动（让公司赚钱）的歌手; 按照周期推出的新人组合也按时活动，且不过度依赖单一组合。 正相反的就是YG，看不出他们想买东西的意思。

9. iKON和WINNER太可惜了... 本以为他们可以延续BIGBANG

10. 金钱面前哪有道德风险？ 就是不发专辑不回归的问题kkk谁会投资给看不见的未来啊

11. 闯祸是一方面，BLACKPINK也只有2张正规专辑，开玩笑吗？ 新人不出来、旧人不发歌

12. 说实话道德因素对股票影响很低，重要的是完全看不到摇钱树

13. YG从老板开始有太多犯罪者，团少、活动也少，而且都爱闯祸

14. 没错，娱乐公司最大的风险就是不确定性和不稳定性

15. 是的，JYP艺人活动就像接力跑一样，就算闯祸也没到上三大台新闻的程度;;;

出处：https://theqoo.net/hot/2949749202

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