金高银21岁拍《银娇》就没事，怎么26岁+BLACKPINK19禁演出就被骂惨？韩网友怒斥：这有可比性吗

26岁的BLACKPINK成员Lisa参加了相当出名的「疯马秀」，引来全球粉丝多日关注的同时也连日来掀起各种争议。

IG粉丝数高达一个亿的Lisa是在全球有著较大影响力的公众人物，是无数青少年心目中的优质偶像，因此绝大部份网友认为她的公众人物应该要懂得自重，何况「疯马秀」这类原本就法国本土经常引发性商品化等争议的演出呢？ 尽管争议不断，但演出的当天，队友Jisoo和Rose、Jennie都有到场支持，再度引爆网友们的两极讨论。



BLACKPINK's Lisa at Crazy Horse Paris. pic.twitter.com/jnV6Yu1dWh — Pop Base (@PopBase) September 28, 2023

其实韩国影视剧中不乏有演员全裸出镜，有韩媒就以金高银《银娇》的裸戏与这次Lisa亮相「疯马秀」做比较，看得广大网友直呼「难以理解」。 韩媒指出，粉丝们虽然愿意为成员们向多个领域发起挑战这件事情应援，但却发现她们挑战的领域大部份都是19禁，而这并非是广大K-POP粉丝们愿意看到的。之前Jennie出演了HBO电视剧《偶像漩涡》，因剧情中有不少擦边镜头和刺激的床戏而被骂惨，粉丝们根本无法接受自己心目中爱豆去出演这类满足男性性幻想的作品，谴责该剧根本就是「色情剧」。



드라마 디 아이돌 중 제니 댄스 장면 pic.twitter.com/IHnj5lYfjy — 자유 통일 (@bbalgangi) June 8, 2023

对於年轻女艺人在作品中裸露，有业界人士提到了演员金高银，她出演《银娇》时也才21岁，「如今她们（BLACKPINK）都已经进入20代后半，成员们全凭个人意志选择了作品，（我们）应该尊重她们的选择，但结果还是得要自己负责」表明偶像与演员在挑战大尺度的选择时其实没有本质上的区别。



报导曝光后在韩网再掀风波，不少网友相当气愤，认为两者性质不同，根本不应该放在一起比较，并纷纷表示：「脱衣舞和拍电影是一样的吗？」 、「为什么把金高银扯进来」、「在电影院上映的商业影片和淫乱文化是一个水准吗」、「拿金高银做比较，记者是疯了吗」、「我本人连《银娇》都很讨厌，而且金高银那时候还是新人，Lisa和Jennie完全不是啊」、「别再让女生脱衣服了」、「演戏和show的区别还是很大的」、「这两个能放在一起比较吗？ 金高银是在扮演剧中的角色而已，别脏了演员的作品」、「居然拉扯金高银，她那时是因为还是个新人，能拿到的剧本受限，没有选择的余地，和她们这种已经是全球级爱豆，选了半天最后因为本人很喜欢就主动脱了的人没有可比性」等。

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