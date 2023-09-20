9月28日上映新作《附身》姜棟元扮「假」驅魔人：「感受年輪威力！應該能嘗試更多角色了」曝片中Jisoo將驚喜登場

最近即將在台灣上映的新型態驅魔奇幻電影《附身》由姜棟元、李東輝、許峻豪等演技派演員共同演出，而日前也在首爾舉辦了記者試映會。一向帶給觀眾高度神秘感的演員姜棟元，也在現場提到自己近來感受年齡的壓力。

《附身》描述一位不相信有鬼卻擁有向鬼神一樣的洞察力，假驅魔師千博士（姜棟元飾）接受了一個前所未有的委託，而展開一連串魔幻故事。姜棟元所飾演的千博士雖然身為堂主家的長孫，不相信有鬼但卻在經營YT驅魔頻道，靠著天生的華麗口才及細膩的洞察力解決所有委託事件，沒想到在接受了一個委託後，卻真正體驗到了不同層次的鬧鬼現場。



飾演惡鬼的許峻豪，在記者會現場則是大力稱讚螢幕上姜棟元，膚況真是好到令人羨慕，並且提到自己當時收到劇本時，聽說姜棟元會演出本作品，於是許峻豪覺得自己也沒有不接演的理由。姜棟元也接著提到他與許峻豪在片中的動作戲碼，看電影成品時覺得真的非常帥氣，不過其實電影後半段的拍攝現場灰塵超級多，也多虧許峻豪前輩的搭配，而讓他圓滿完成所有的拍攝。



姜棟元更提到從大螢幕上看到自己的樣子，感受到了年輪的威力，感嘆原來自己已經到了可以演更多角色的年紀了啊〜到了能嘗試新角色的年紀了〜《附身》除了劇情精彩好評不斷以外，片中BlackPink成員Jisoo的驚喜登場更是一大亮點！金成植導演表示：「在選角過程中，尋找符合『仙女』形象的演員時，就覺得Jisoo很適合這個角色！其實因為我是Jisoo的粉絲而占了50%的原因，剛好Jisoo有空檔這運氣也占了50%！」《附身》將於9月28日全台上映。





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