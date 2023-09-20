9月28日上映新作《附身》姜栋元扮「假」驱魔人：「感受年轮威力！应该能尝试更多角色了」曝片中Jisoo将惊喜登场

最近即将在台湾上映的新型态驱魔奇幻电影《附身》由姜栋元、李东辉、许峻豪等演技派演员共同演出，而日前也在首尔举办了记者试映会。一向带给观众高度神秘感的演员姜栋元，也在现场提到自己近来感受年龄的压力。

《附身》描述一位不相信有鬼却拥有向鬼神一样的洞察力，假驱魔师千博士（姜栋元饰）接受了一个前所未有的委托，而展开一连串魔幻故事。姜栋元所饰演的千博士虽然身为堂主家的长孙，不相信有鬼但却在经营YT驱魔频道，靠著天生的华丽口才及细腻的洞察力解决所有委托事件，没想到在接受了一个委托后，却真正体验到了不同层次的闹鬼现场。



饰演恶鬼的许峻豪，在记者会现场则是大力称赞萤幕上姜栋元，肤况真是好到令人羡慕，并且提到自己当时收到剧本时，听说姜栋元会演出本作品，於是许峻豪觉得自己也没有不接演的理由。姜栋元也接著提到他与许峻豪在片中的动作戏码，看电影成品时觉得真的非常帅气，不过其实电影后半段的拍摄现场灰尘超级多，也多亏许峻豪前辈的搭配，而让他圆满完成所有的拍摄。



姜栋元更提到从大萤幕上看到自己的样子，感受到了年轮的威力，感叹原来自己已经到了可以演更多角色的年纪了啊〜到了能尝试新角色的年纪了〜《附身》除了剧情精彩好评不断以外，片中BlackPink成员Jisoo的惊喜登场更是一大亮点！金成植导演表示：「在选角过程中，寻找符合『仙女』形象的演员时，就觉得Jisoo很适合这个角色！其实因为我是Jisoo的粉丝而占了50%的原因，刚好Jisoo有空档这运气也占了50%！」《附身》将於9月28日全台上映。





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