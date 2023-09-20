SHINee Key公開總是和珉豪黏在一起的原因！真相太催淚了：怎麼辦，這是身體本能

SHINee公開了4人組活動時發生的故事。

SHINee出道時共有5名成員，但2017年時27歲的鐘鉉放棄了自己的生命，令無數粉絲悲痛惋惜，自此之後SHINee也開啟了以4人組活動的模式。



SM이 방금 풀어준 샤이니 5인 사진



2009년 온유 21 / 종현 20 / 키 민호 19 / 태민 17살 때 pic.twitter.com/JemIdigxDy — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) May 15, 2023

從那之後每一場演出粉絲們都會發現，剩下的溫流、珉豪、Key和泰民在舞台上的站位都會留出一個空位。 最近Key就親自解釋了這件事情，粉絲們聽完更忍不住感慨。



Key日前作客了YouTube頻道theK Originals的節目，為廣大粉絲解惑，其中一名粉絲表示：「（演唱會）聊天環節中，總是看到Key和珉豪站在一起，泰民會站在稍微遠一點的地方，經常聽到『Key和珉豪是靈魂伴侶』的話......珉豪、 Key和泰民分開站的原因是因為那個空位原來是鐘鉉的站位。」



Key解釋道：「維持5人隊形超過了10年，我也在不知不覺間站在了那裡，會留下間隔，沒辦法，並不是故意的，而是身體的本能，隊形刻在了骨子裡，我們自己都覺得很神奇。」

當天的節目中，Key還公開了自己的「金融哲學」。 另一位粉絲留言：「你父親是銀行支行長，你似乎也很懂金融，SHINee在待機室很嚴肅地在討論，後來才知道是Key在講金融方面的知識，剩下的4名成員都在認真聆聽。」 Key又一次解釋道：「我的金融哲學就是不要有損失，有穩定的利息，保住本金就已經是成功的人生了，雖然大家都有各自的想法，但我個人不喜歡股票、期貨這種。」





此外，Key已於9月11日發行了第二張迷你專輯《Good & Great》，積極亮相各大音樂節目和綜藝節目，十分活躍。

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