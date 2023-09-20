SHINee Key公开总是和珉豪黏在一起的原因！真相太催泪了：怎么办，这是身体本能

SHINee公开了4人组活动时发生的故事。

SHINee出道时共有5名成员，但2017年时27岁的钟铉放弃了自己的生命，令无数粉丝悲痛惋惜，自此之后SHINee也开启了以4人组活动的模式。



SM이 방금 풀어준 샤이니 5인 사진



2009년 온유 21 / 종현 20 / 키 민호 19 / 태민 17살 때 pic.twitter.com/JemIdigxDy — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) May 15, 2023

从那之后每一场演出粉丝们都会发现，剩下的温流、珉豪、Key和泰民在舞台上的站位都会留出一个空位。 最近Key就亲自解释了这件事情，粉丝们听完更忍不住感慨。



Key日前作客了YouTube频道theK Originals的节目，为广大粉丝解惑，其中一名粉丝表示：「（演唱会）聊天环节中，总是看到Key和珉豪站在一起，泰民会站在稍微远一点的地方，经常听到『Key和珉豪是灵魂伴侣』的话......珉豪、 Key和泰民分开站的原因是因为那个空位原来是钟铉的站位。」



Key解释道：「维持5人队形超过了10年，我也在不知不觉间站在了那里，会留下间隔，没办法，并不是故意的，而是身体的本能，队形刻在了骨子里，我们自己都觉得很神奇。」

当天的节目中，Key还公开了自己的「金融哲学」。 另一位粉丝留言：「你父亲是银行支行长，你似乎也很懂金融，SHINee在待机室很严肃地在讨论，后来才知道是Key在讲金融方面的知识，剩下的4名成员都在认真聆听。」 Key又一次解释道：「我的金融哲学就是不要有损失，有稳定的利息，保住本金就已经是成功的人生了，虽然大家都有各自的想法，但我个人不喜欢股票、期货这种。」





此外，Key已於9月11日发行了第二张迷你专辑《Good & Great》，积极亮相各大音乐节目和综艺节目，十分活跃。

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