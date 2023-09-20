看完預告超期待！《惡人傳記》金英光變身為「黑幫二把手」，精壯體格＋強大氣場令人難以忽視

金英光不會要成為「惡角專業戶」了吧！好有魅力哦…

ENA將於下月（10月）14日起首設週末劇，第一部作品為申河均、金英光等合作的《惡人傳記》（共10集），描述遇到絕對惡人的生計型律師變成菁英惡人的故事。

申河均飾演生計型律師「東秀」。原本理性的他，因為潛在的欲望蠕動後，開始越線踏入惡的世界。

金英光飾演棒球選手出身的組織成員「道英」。看起來相當完美的他，令人聯想不到「黑幫」二字。事實上，他隱藏著無法預測的瘋狂。

辛載夏飾演東秀的弟弟「範宰」，也是事件的中間人。在二手電腦店工作的他，將能賺錢的事情介紹給哥哥。也因為如此，哥哥開始有了變化。

在主預告中，可以看到東秀與範宰這對兄弟檔，為了賺錢替壞人們處理大小事。某天，東秀與道英在獄中會面。在這之後，東秀領悟：「從最一開始，我就不該踏進這裡半步…」越過線、成為惡人的東秀，將與道英展開什麼樣的「合作」呢？

只看預告都可以感受到大片即視感，尤其近期通過Netflix《命定之人》、Disney+《原來這就是愛啊》收獲不少好評的金英光，完美變身為「黑幫二把手」，游刃有餘的模樣令人印象深刻，精壯體格和帥氣外表很難不讓人「三觀跟著五官走」，預感又一「人生角色」誕生！

角色預告看著則很有壓迫感──申河均：「你也體會看看，被算計是什麼感受。」金英光：「線？為了被人踐踏而存在的線。你不厭煩嗎？」

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