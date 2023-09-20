看完预告超期待！《恶人传记》金英光变身为「黑帮二把手」，精壮体格＋强大气场令人难以忽视

金英光不会要成为「恶角专业户」了吧！好有魅力哦…

ENA将於下月（10月）14日起首设周末剧，第一部作品为申河均、金英光等合作的《恶人传记》（共10集），描述遇到绝对恶人的生计型律师变成菁英恶人的故事。

申河均饰演生计型律师「东秀」。原本理性的他，因为潜在的欲望蠕动后，开始越线踏入恶的世界。

金英光饰演棒球选手出身的组织成员「道英」。看起来相当完美的他，令人联想不到「黑帮」二字。事实上，他隐藏著无法预测的疯狂。

辛载夏饰演东秀的弟弟「范宰」，也是事件的中间人。在二手电脑店工作的他，将能赚钱的事情介绍给哥哥。也因为如此，哥哥开始有了变化。

在主预告中，可以看到东秀与范宰这对兄弟档，为了赚钱替坏人们处理大小事。某天，东秀与道英在狱中会面。在这之后，东秀领悟：「从最一开始，我就不该踏进这里半步…」越过线、成为恶人的东秀，将与道英展开什么样的「合作」呢？

只看预告都可以感受到大片即视感，尤其近期通过Netflix《命定之人》、Disney+《原来这就是爱啊》收获不少好评的金英光，完美变身为「黑帮二把手」，游刃有余的模样令人印象深刻，精壮体格和帅气外表很难不让人「三观跟著五官走」，预感又一「人生角色」诞生！

角色预告看著则很有压迫感――申河均：「你也体会看看，被算计是什么感受。」金英光：「线？为了被人践踏而存在的线。你不厌烦吗？」

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