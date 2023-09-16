EXO & NCT & RIIZE & aespa都是他「接生」！网友戏称SM推新团首要确认「Super Junior利特的行程」，堪称「社内助产士」
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EXO & NCT & RIIZE & aespa都是他「接生」！网友戏称SM推新团首要确认「Super Junior利特的行程」，堪称「社内助产士」

明星   2023年9月16日   星期六17:32   Sani  

（封面图源：SM娱乐，YouTube@SMTOWN、티브이데일리截图，V LIVE截图，IG@riize_official）

SM娱乐9月初推出全新男团RIIZE，出道showcase由师兄Super Junior队长利特担任。 不知这画面大家是否感到眼熟？ 因为最近十余年间，SM每次公开新人偶像，似乎都是请来同一位MC啊XD

2009年9月2日女团 f(x) 在首尔三成洞纤维中心举办出道showcase，由利特和少女时代Sunny担任MC：
（图源：SM娱乐）
（图源：SM娱乐）

2012年3月31日EXO在韩国首尔奥林匹克公园奥林匹克大厅举行《EXO 出道Showcase》，由利特担任MC：
（图源：YouTube@SMTOWN截图）

2018年2月7日NCT第一次以全员完整体进行V LIVE直播「WELCOME NCT 2018」，由利特担任MC：
（图源：V LIVE截图）

2020年11月7日女团aespa出道，2021年5月17日举办全新单曲《Next Level》线上记者会，由利特担任MC：
（图源：YouTube@티브이데일리截图）

2023年9月4日RIIZE举办出道showcase「RIIZING DAY： RIIZE Premiere」，担任MC的仍旧是利特：
（图源：IG@riize_official）

网友戏称利特给SM公司多支后辈新团「接生」、堪称SM社内助产士，同时亦抱怨SM迟迟不给利特安排SOLO出道，且不顾他在RIIZE出道前一天刚刚肠炎发作，质疑SM娱乐对利特待遇不公。

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