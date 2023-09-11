明星追星也小心翼翼！金世正將IU視為偶像，卻不想與她變親近！韓網友：和我一模一樣

金世正再一次證明瞭自己的IU的忠實粉絲。

前幾日，金世正做客廣播節目《正午的希望之歌》，與主持人金信英暢聊，期間提到了偶像IU。金信英問她有沒有想要變親近、把對方當作事業偶像的前輩。 金世正立即回應自己的偶像就是IU。

金世正表示：「我非常喜歡IU前輩，雖然很希望有機會和她吃一頓飯，但是其實並沒有想要和她變得很熟，因為會緊張，關係越好反而越容易失誤。」 小心翼翼透露了心情。金信英也即刻了解到了金世正的想法，補充道：「變親近之後萬一關係又生疏了，可能會產生不滿的情緒。」 接著隔空喊話IU，讓她請金世正吃飯。節目播出後，立刻引起許多網友的共鳴，大家紛紛留言表示支持，稱：「完全可以理解！這就是當粉絲的心情！」、「到目前為止我能感覺到她真的很喜歡IU」、「真喜歡的話會想要保持好距離」、「和我一樣一樣」等。



金世正是IU的狂熱粉絲，透露自己大學時期曾經整理過IU的履歷，以此作為作業，「反正就這樣成了忠實粉絲，她是我大學時期崇拜的偶像，也是我尊敬的歌手，有次作業要求我們要整理歌手履歷，我就做了IU前輩的。」

早前，IU還邀請過金世正錄製了自己的YouTube綜藝， 兩人玩對視10秒的遊戲時，僅僅一秒鐘金世正就大笑起來，然後感動到立刻流下了眼淚，IU尷尬地問：「天啊，你沒事吧？」 ，金信英笑著說：「我被你的眼神所征服」，IU很驚訝，說她還是第一次見到一個見她就流淚的後輩。

맨날 여후배 울리는 아이유선배 어떡하냐

아이유선배랑 눈맞춤하자마자 감동먹어서 울어버리는 김세정 ㅋㅋ ㅜㅜ pic.twitter.com/80BVdzRD37 — 앗디 (@heyattidude) September 7, 2023

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