明星追星也小心翼翼！金世正将IU视为偶像，却不想与她变亲近！韩网友：和我一模一样

金世正再一次证明了自己的IU的忠实粉丝。

前几日，金世正做客广播节目《正午的希望之歌》，与主持人金信英畅聊，期间提到了偶像IU。金信英问她有没有想要变亲近、把对方当作事业偶像的前辈。 金世正立即回应自己的偶像就是IU。

金世正表示：「我非常喜欢IU前辈，虽然很希望有机会和她吃一顿饭，但是其实并没有想要和她变得很熟，因为会紧张，关系越好反而越容易失误。」 小心翼翼透露了心情。金信英也即刻了解到了金世正的想法，补充道：「变亲近之后万一关系又生疏了，可能会产生不满的情绪。」 接著隔空喊话IU，让她请金世正吃饭。节目播出后，立刻引起许多网友的共鸣，大家纷纷留言表示支持，称：「完全可以理解！这就是当粉丝的心情！」、「到目前为止我能感觉到她真的很喜欢IU」、「真喜欢的话会想要保持好距离」、「和我一样一样」等。



金世正是IU的狂热粉丝，透露自己大学时期曾经整理过IU的履历，以此作为作业，「反正就这样成了忠实粉丝，她是我大学时期崇拜的偶像，也是我尊敬的歌手，有次作业要求我们要整理歌手履历，我就做了IU前辈的。」

早前，IU还邀请过金世正录制了自己的YouTube综艺， 两人玩对视10秒的游戏时，仅仅一秒钟金世正就大笑起来，然后感动到立刻流下了眼泪，IU尴尬地问：「天啊，你没事吧？」 ，金信英笑著说：「我被你的眼神所征服」，IU很惊讶，说她还是第一次见到一个见她就流泪的后辈。

맨날 여후배 울리는 아이유선배 어떡하냐

아이유선배랑 눈맞춤하자마자 감동먹어서 울어버리는 김세정 ㅋㅋ ㅜㅜ pic.twitter.com/80BVdzRD37 — 앗디 (@heyattidude) September 7, 2023

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