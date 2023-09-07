奇幻浪漫喜劇《犬系戀人》首波預告狗狗可愛暴擊！KISS就變成狗的朴圭瑛VS童年陰影怕狗的車銀優

這部真的等好久啦～！！終於要在下個月開播了，大家是不是很期待呢？ PS：可愛狗狗們好加分

MBC 人氣漫改新劇《犬系戀人》首波預告公開，讓人忍不住幸福微笑的作品即將誕生，講述被詛咒一親吻就變成狗的韓海娜（朴圭瑛 飾），和唯一能解除詛咒卻害怕狗的陳書元（車銀優 飾）之間的奇幻浪漫喜劇。



▼預告中，自帶吸引狗狗氣質的海娜，自然而然地成為了書元避而遠之的對象，但書元也解釋說：「不是因為討厭妳才這樣的，對不起讓妳誤會了。」



오늘도 사랑스럽개 단독 티저



하 차은우 x 박규영 너무 기대됨 pic.twitter.com/tFULUCBGhp — 시즌 (@season__22) September 6, 2023

但卻在一次酒醉的意外事件後，書元在小巷子裡，發現了海娜會變成小狗狗的秘密！？



▼車銀優飾演因為童年創傷而怕狗的「陳書元」，與海娜同校的老師，也是唯一能解開海娜詛咒的男人。



▼朴圭瑛飾演因家族詛咒，凡是與異性接吻就會變成小狗的「韓海娜」，性格充滿活力又可愛。



《犬系戀人》將會在10月11日晚上九點首播。

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