奇幻浪漫喜剧《犬系恋人》首波预告狗狗可爱暴击！KISS就变成狗的朴圭瑛VS童年阴影怕狗的车银优
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奇幻浪漫喜剧《犬系恋人》首波预告狗狗可爱暴击！KISS就变成狗的朴圭瑛VS童年阴影怕狗的车银优

韩剧   2023年9月7日   星期四11:15   Mico  

（封面图源：MBC《犬系恋人》预告截图）

这部真的等好久啦～！！终於要在下个月开播了，大家是不是很期待呢？ PS：可爱狗狗们好加分

MBC 人气漫改新剧《犬系恋人》首波预告公开，让人忍不住幸福微笑的作品即将诞生，讲述被诅咒一亲吻就变成狗的韩海娜（朴圭瑛　饰），和唯一能解除诅咒却害怕狗的陈书元（车银优　饰）之间的奇幻浪漫喜剧。
（图源：MBC《犬系恋人》海报）

▼预告中，自带吸引狗狗气质的海娜，自然而然地成为了书元避而远之的对象，但书元也解释说：「不是因为讨厌你才这样的，对不起让你误会了。」

但却在一次酒醉的意外事件后，书元在小巷子里，发现了海娜会变成小狗狗的秘密！？
（图源：MBC《犬系恋人》预告截图）

▼车银优饰演因为童年创伤而怕狗的「陈书元」，与海娜同校的老师，也是唯一能解开海娜诅咒的男人。
（图源：MBC《犬系恋人》剧照）

▼朴圭瑛饰演因家族诅咒，凡是与异性接吻就会变成小狗的「韩海娜」，性格充满活力又可爱。
（图源：MBC《犬系恋人》剧照）

《犬系恋人》将会在10月11日晚上九点首播。

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