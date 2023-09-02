【韓網熱帖】亞洲人的炫富方式引發討論：「天啊，原來不只我這樣！」

亞裔脫口秀演員Jimmy O. Yang 表示，大家都有炫耀財富的慾望，但不同族群有不同的炫富方式，例如黑人會精確告訴大家自己花了多少錢：「這台車？ 8萬美元！這條項鏈？ 100萬美元！」

而亞洲人呢？ 完全相反，喜歡炫耀買的東西有多麼便宜，且絕不以原價購物：「我媽的口頭禪是：『猜我花多少買的？』 」例如新買了手錶會讓Jimmy猜花了多少錢，Jimmy：「5千美元？」 媽媽（自豪臉）：「沒有哦，只花了200美元哦~」

再來猜一家人居住的房子是多少錢買的，Jimmy：「1百萬美元？」 媽媽：「沒有哦，半價買的！因為之前有人死在這裡。」 （全程自豪臉）

相關影片：



韓國網友評論：

1. 天啊，原來不只我這樣！

2. 「猜多少錢買的？」 聽到我媽的聲音kkk

3. 這是亞洲人的種族特性嗎kkkk

4. 最後一句絕了kkk

5. ᅲᅲ那個房子在哪裡？ ᅲᅲᅲ為什麼不告訴我

6. 你不知道用低價買到貴的東西有多開心kkkk

7. 我住在日本，經常假裝跟同事聊工作但講的是「我今天全身只要3千日元」

8. 真的，從來沒炫耀過高價購入的東西，但低價買到的東西就到處炫耀和宣傳kkk

9.如果有人說「我花5萬買的」，馬上就會有人：「誒？ 網上只要3萬耶，虧大了~」然後打起來kkk

10. 我也經常炫耀低價買到機票和訂到酒店kkk

11. 低價買到昂貴物品才是真正的能力kkk

12. 這不是炫富，是炫耀低價購物的能力啦kkk

13. 韓國人炫耀住宅：呀這個房子都是銀行的，我的股份只有洗手間

14. 傻瓜才用原價買kkk

15. 完整版更好笑，白人炫富是委婉透露花了多少錢，例如送小孩去很貴的私立學校、吐槽裝修房屋超預算; 黑人則精確告訴大家究竟花了多少錢; 亞洲人則是炫耀有多麼省前、多麼能砍價kkk

16. 這個人的脫口秀都好好笑kkk講亞洲人gag？ 但都很愉快

17. 我也是kkk比起買貴東西花錢不眨眼的人，更羨慕能用低價買到相同物品的人

出處：https://theqoo.net/hot/2916291025

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞