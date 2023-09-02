【韩网热帖】亚洲人的炫富方式引发讨论：「天啊，原来不只我这样！」

亚裔脱口秀演员Jimmy O. Yang 表示，大家都有炫耀财富的欲望，但不同族群有不同的炫富方式，例如黑人会精确告诉大家自己花了多少钱：「这台车？ 8万美元！这条项链？ 100万美元！」

而亚洲人呢？ 完全相反，喜欢炫耀买的东西有多么便宜，且绝不以原价购物：「我妈的口头禅是：『猜我花多少买的？』 」例如新买了手表会让Jimmy猜花了多少钱，Jimmy：「5千美元？」 妈妈（自豪脸）：「没有哦，只花了200美元哦~」

再来猜一家人居住的房子是多少钱买的，Jimmy：「1百万美元？」 妈妈：「没有哦，半价买的！因为之前有人死在这里。」 （全程自豪脸）

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韩国网友评论：

1. 天啊，原来不只我这样！

2. 「猜多少钱买的？」 听到我妈的声音kkk

3. 这是亚洲人的种族特性吗kkkk

4. 最后一句绝了kkk

5. ᅲᅲ那个房子在哪里？ ᅲᅲᅲ为什么不告诉我

6. 你不知道用低价买到贵的东西有多开心kkkk

7. 我住在日本，经常假装跟同事聊工作但讲的是「我今天全身只要3千日元」

8. 真的，从来没炫耀过高价购入的东西，但低价买到的东西就到处炫耀和宣传kkk

9.如果有人说「我花5万买的」，马上就会有人：「诶？ 网上只要3万耶，亏大了~」然后打起来kkk

10. 我也经常炫耀低价买到机票和订到酒店kkk

11. 低价买到昂贵物品才是真正的能力kkk

12. 这不是炫富，是炫耀低价购物的能力啦kkk

13. 韩国人炫耀住宅：呀这个房子都是银行的，我的股份只有洗手间

14. 傻瓜才用原价买kkk

15. 完整版更好笑，白人炫富是委婉透露花了多少钱，例如送小孩去很贵的私立学校、吐槽装修房屋超预算; 黑人则精确告诉大家究竟花了多少钱; 亚洲人则是炫耀有多么省前、多么能砍价kkk

16. 这个人的脱口秀都好好笑kkk讲亚洲人gag？ 但都很愉快

17. 我也是kkk比起买贵东西花钱不眨眼的人，更羡慕能用低价买到相同物品的人

出处：https://theqoo.net/hot/2916291025

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