BTS防彈少年團RM捲入爭議急澄清：這不是道歉，沒有任何侮辱的意思

防彈少年團成員RM突然捲入了一場不合時宜的爭議。

前不久，RM在他的IG限時分享中公開了Frank Ocean的《Bad Religion》的Spotify音源，向ARMY們推薦了這首歌曲，但由於這首歌的歌詞很具爭議性，涉及到了伊斯蘭教仇恨爭議，因此引發了全網議論。



一些伊斯蘭文化圈的穆斯林以歌詞中出現的某些詞語為依據，聲稱這首歌曲中明顯包含了對伊斯蘭宗教的批評和侮辱內容。 由於防彈少年團在全球範圍內擁有龐大的粉絲群和巨大的影響力，這場爭議持續發酵，最終RM在Weverse直播中親自做了解釋。

RM在直播中表示：「你們一直說我以宗教方式冒犯了你們，但我從未有過這樣的行為。 」他一再強調稱：「那樣（對伊斯蘭文化的侮辱或批評）的目的和意圖都不是我的初衷，我尊重所有的宗教和信仰。 這是我可以向大家明確表達的觀點。 」他還補充道：「我知道在社交媒體上正在發生什麼， 再次說一次，我絕對沒有那樣的意圖。 我不是在道歉，我只是在陳述事情而已， 我今年30歲了，我可以表達我的想法，我知道自己的局限性。 即使我說的是真話，也無法使每個人都信服或說服。 我絕對沒有打算傷害任何人的意圖。 」對圍繞自己的各種爭議和猜測表明瞭態度。



Guys...its a song. Tell them joonie!!pic.twitter.com/ELfNzpjyMT — min zoya (@koremoonrj) August 30, 2023

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