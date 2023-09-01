Super Junior银赫＆东海成立新公司，担任共同代表！曾出演《全知干预视角》的元永善经纪人也加入！

7月14日，传出Super Junior银赫、东海、圭贤将离开SM娱乐的消息，不过依旧会继续进行组合活动。而圭贤日前已经和Antenna签约，今日（1日）也传出银赫和东海成立新公司的消息。

据韩媒报导，一位歌谣界人士透露：「平时关系很好的银赫和东海意气相投成立公司，计划在 Ode娱乐（오드 엔터테인먼트）进行个人活动及两人的二人组 D＆E 的活动。如果公司站稳脚跟，会考虑引进新的艺人及培养后辈。」



随后，Ode娱乐方面也回应：「银赫和东海在SM娱乐合约到期后成立了Ode娱乐，将担任共同代表。」

而照顾Super Junior活动的元永善经纪人也将加入Ode娱乐。2020年播出的《全知干预视角》曾公开元永善经纪人与银赫、圭贤在清潭洞宿舍一起生活的样子，吸引人们的视线。据悉，因为银赫和东海的积极邀请，向工作13年的 SM 提交了辞职书。



之前SM娱乐也表示：「在支持三个人新的挑战的同时，Super Junior的活动也会和SM一起进行，之后将同时进行多样的组合、Unit及个人活动，爲了能够产生更大的协同效应，将会紧密地沟通。」另外，Super Junior也计划在年内通过新的音乐和各种演出、粉丝见面会等与全球粉丝见面。



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