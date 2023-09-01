Netflix《假面女郎》榮登非英語節目排行榜第一名！揭開陰謀的神秘面紗，躲在面具背後的神秘女子席捲全球

劇情高潮迭起、角色情感錯綜複雜的 Netflix 韓國影集《假面女郎》（英文：Mask Girl）在上線後即引起全球粉絲廣大討論。Netflix《假面女郎》於8月21日上線一週內，即在全球82個國家 Netflix 非英語節目排行榜上躍居第一名，而在台灣也同樣獲得第一名，足以可見《假面女郎》的極高討論度。

Netflix 影集《假面女郎》深入剖析主角假面女郎金貌美的曲折角色。金貌美是一名對外貌極度不安進而被邊緣化的上班族。因童年被抹滅的明星夢，使她在夜晚化身成網路人氣直播主的「假面女郎」，將自己的真實身份隱藏在神秘面具背後，沉浸在她渴望以久的關注當中。



《假面女郎》的每一集都像是一部獨立的電影，各個故事和角色都加深了《假面女郎》的獨特性和吸引力。導演金勇勳同時鼓勵世界各地的觀眾：「每個人的人生就如金貌美的一樣，總是無法預測。珍貴的人事物會因為短暫的錯誤而失去，希望大家能藉由影集去重新思考人生的價值。」導演金勇勳保證，若用開放的心態去觀賞《假面女郎》，一定能找到其中值得欣賞的地方。

不僅如此，世界各地的評論家與觀眾對《假面女郎》皆讚譽有加：

「Netflix 最新驚悚韓劇《假面女郎》，由導演金勇勳精心編劇及精彩指導，有望成為今年最出色的電視劇之一。」（英國知名娛樂媒體 NME）

「Netflix《假面女郎》結合了韓劇多元的敘事風格，並加上激烈、精彩的驚悚元素。是一部讓人無法預測的作品，保證絕無冷場。」（印度知名媒體 Indian Express）

「高賢廷和林珍娜，大概是迄今為止最好演出。給自己一個機會，不要猶豫，用一顆平靜的心讓充滿精心設計的《假面女郎》觸動你。」（香港知名早報 South China Morning Post）



千萬別錯過這部精彩、迷人的作品，Netflix《假面女郎》於 Netflix 現正熱映中！





影集資訊

劇名：假面女郎 Mask Girl

編導：金勇勳

演員：高賢廷、安宰弘、廉惠蘭、林珍娜、李寒別

發行：Netflix

關於 Netflix

Netflix 是全球首屈一指的娛樂服務事業，在逾 190 個國家與地區擁有 2.38 億名付費會員，內容包括影集、電影與遊戲等，橫跨多種類型和語言。會員可以隨時隨地不限時數盡情觀賞，更能輕鬆播放、暫停與接續播放，亦可隨時更換會員方案。

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