Netflix《假面女郎》荣登非英语节目排行榜第一名！揭开阴谋的神秘面纱，躲在面具背后的神秘女子席卷全球

剧情高潮迭起、角色情感错综复杂的 Netflix 韩国影集《假面女郎》（英文：Mask Girl）在上线后即引起全球粉丝广大讨论。Netflix《假面女郎》於8月21日上线一周内，即在全球82个国家 Netflix 非英语节目排行榜上跃居第一名，而在台湾也同样获得第一名，足以可见《假面女郎》的极高讨论度。

Netflix 影集《假面女郎》深入剖析主角假面女郎金貌美的曲折角色。金貌美是一名对外貌极度不安进而被边缘化的上班族。因童年被抹灭的明星梦，使她在夜晚化身成网路人气直播主的「假面女郎」，将自己的真实身份隐藏在神秘面具背后，沉浸在她渴望以久的关注当中。



《假面女郎》的每一集都像是一部独立的电影，各个故事和角色都加深了《假面女郎》的独特性和吸引力。导演金勇勋同时鼓励世界各地的观众：「每个人的人生就如金貌美的一样，总是无法预测。珍贵的人事物会因为短暂的错误而失去，希望大家能藉由影集去重新思考人生的价值。」导演金勇勋保证，若用开放的心态去观赏《假面女郎》，一定能找到其中值得欣赏的地方。

不仅如此，世界各地的评论家与观众对《假面女郎》皆赞誉有加：

「Netflix 最新惊悚韩剧《假面女郎》，由导演金勇勋精心编剧及精彩指导，有望成为今年最出色的电视剧之一。」（英国知名娱乐媒体 NME）

「Netflix《假面女郎》结合了韩剧多元的叙事风格，并加上激烈、精彩的惊悚元素。是一部让人无法预测的作品，保证绝无冷场。」（印度知名媒体 Indian Express）

「高贤廷和林珍娜，大概是迄今为止最好演出。给自己一个机会，不要犹豫，用一颗平静的心让充满精心设计的《假面女郎》触动你。」（香港知名早报 South China Morning Post）



千万别错过这部精彩、迷人的作品，Netflix《假面女郎》於 Netflix 现正热映中！





影集资讯

剧名：假面女郎 Mask Girl

编导：金勇勋

演员：高贤廷、安宰弘、廉惠兰、林珍娜、李寒别

发行：Netflix

关於 Netflix

Netflix 是全球首屈一指的娱乐服务事业，在逾 190 个国家与地区拥有 2.38 亿名付费会员，内容包括影集、电影与游戏等，横跨多种类型和语言。会员可以随时随地不限时数尽情观赏，更能轻松播放、暂停与接续播放，亦可随时更换会员方案。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻