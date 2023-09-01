BTS防弹少年团RM卷入争议急澄清：这不是道歉，没有任何侮辱的意思

防弹少年团成员RM突然卷入了一场不合时宜的争议。

前不久，RM在他的IG限时分享中公开了Frank Ocean的《Bad Religion》的Spotify音源，向ARMY们推荐了这首歌曲，但由於这首歌的歌词很具争议性，涉及到了伊斯兰教仇恨争议，因此引发了全网议论。



一些伊斯兰文化圈的穆斯林以歌词中出现的某些词语为依据，声称这首歌曲中明显包含了对伊斯兰宗教的批评和侮辱内容。 由於防弹少年团在全球范围内拥有庞大的粉丝群和巨大的影响力，这场争议持续发酵，最终RM在Weverse直播中亲自做了解释。

RM在直播中表示：「你们一直说我以宗教方式冒犯了你们，但我从未有过这样的行为。 」他一再强调称：「那样（对伊斯兰文化的侮辱或批评）的目的和意图都不是我的初衷，我尊重所有的宗教和信仰。 这是我可以向大家明确表达的观点。 」他还补充道：「我知道在社交媒体上正在发生什么， 再次说一次，我绝对没有那样的意图。 我不是在道歉，我只是在陈述事情而已， 我今年30岁了，我可以表达我的想法，我知道自己的局限性。 即使我说的是真话，也无法使每个人都信服或说服。 我绝对没有打算伤害任何人的意图。 」对围绕自己的各种争议和猜测表明了态度。



Guys...its a song. Tell them joonie!!pic.twitter.com/ELfNzpjyMT — min zoya (@koremoonrj) August 30, 2023

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