《恋人》「就算你不喜欢我，也不要忘记我！」安恩真终於看清梦中的公子样貌〜南宫珉行踪成谜（EP.7 –8）

[有雷] 《恋人》收视率果然登上双位数〜南宫珉虽罹患天花却孤身以一对十七打趴可汗军，让安恩真安全逃离。两人每一次对话总是带有火药味，但在战乱之下，谁能说得准下一次见面又是何时呢？安恩真终於看见了自己梦中的公子长相，此时却传来南宫珉似乎在远方已离世的消息…

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李长贤（南宫珉饰）混入了可汗军营中，也挂心之前听了他的话而逃亡到江华岛的吉彩（安恩真饰），在关键时刻他一人猛砍了十七人，但最后受伤摔落边坡，与吉彩擦身而过，同时他也罹患了天花需要休养。三日前他曾献策，希望皇帝出城向可汗低头，同时也利用天花的这波疫情来威胁可汗，双方取得共识，世子成为人质，才结束了这场战争。



吉彩一行人回到家乡，好友恩爱（李多寅饰）的父亲已丧生，吉彩的父亲也因而精神错乱，延俊（李学周饰）护主有功而获得官职，希望接恩爱到汉阳，於是吉彩也一同前往，她想起曾与李长贤一起听良音唱歌的地点㥥沁亭，果然在此再度遇见了李长贤，吉彩还提到在江华岛幸亏有一位军官相救，更拿他与只想逃亡的李长贤相比。



吉彩一心念著延俊公子，不过延俊已打算与恩爱成亲，不过延俊却私下透露自己对吉彩并非没有感情，惹得吉彩流泪，不过长贤对延俊的举动相当不齿。长贤决定跟随世子前往沈阳，吉彩追了上来，还表示之后也不想再见到他，长贤拿出了吉彩曾偷偷塞给他祈愿他幸运保命的发带，更说自己除非死了，否则不会放掉这发带，两人在抢夺间跌倒在地，长贤更趁势献上一吻，也告诉吉彩「就算你不喜欢我，也不要忘记我」。



吉彩气不过又去找长贤理论，长贤表示，如果吉彩此刻要求他别离开别去沈阳，他可能因此改变心意而留下，但吉彩却说没办法忘了延俊公子，让长贤相当埋怨，到底延俊公子有什么是自己缺乏的？於是他就这样前往沈阳了。



在沈阳时长贤仍发挥交涉长才，除了以圆滑的手段赚取金钱外，更让清朝留意到他，并且能够取得少见的物品，会说两种语言的他，更是可当作翻译官。昔日可汗首领再度见到李长贤，自然对他有所怀疑，不过李长贤称自己只是朝鲜俘虏，绝对不可能是卧底，妙语如珠让对方百口莫辩，他能够通过可汗这一关吗？



延俊提出谏言而遭到拔官并关入大牢，李长贤也岌岌可危，此时却传回来自沈阳的消息，有些人幸运回到汉阳，有些人就只有遗物能够回来……吉彩在盒子中看见了自己的发带，惊觉长贤可能已丧命。吉彩最执著的梦境，梦中的公子终於露出了样貌，原来这位公子就是长贤，让吉彩伤心欲绝，拿著他的衣物前往山崖边招魂，吉彩声声呼唤，后悔自己对长贤如此冷淡，令人听得心痛。



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