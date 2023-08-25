【韓國熱帖】養成系男團NCT DREAM！但出道照片讓一大批狂罵SM娛樂「是不是瘋了」

NCT DREAM出道7週年了！

SM娛樂力推的男團NCT DREAM，團隊於2016年8月以單曲《CHEWING GUM泡泡糖》出道，朴志晟（2002年）、鍾辰樂（2001年）、羅渽民（2000年）、李帝努（2000年）、李楷燦（2000年）、黃仁俊（2000年）、 李馬克（MARK）（1999年），是一群15-17歲的國中、高中生年紀的男生，但因造型風格原因，看上去完全還是孩子的模樣，一出道除了吸引一大批姐姐粉之外還因為風格稚嫩，讓很多人誤以為SM找了一群國小生出道。



如今NCT DREAM已經出道7年了，現在的他們早就退去了稚氣，多了成熟和穩重，容貌也逐漸長開，從男生變成了男人！ 不過廣大網友和粉絲看回7年前NCT DREAM出道初期的照片，依舊忍不住直呼一句「SM是不是瘋了？」只是最後發現，瘋了的不是SM，而是粉絲自己（笑）！



韓國網民評論：

1. 怎麼說呢，孩子們真的有在好好長大

2. 不，瘋了的是我

3. 一開始我覺得怎麼可以找這麼小的孩子，還是那樣的風格，到最後發現瘋了的人是我

4. 又不是沒有這個年紀就出道的人，只是那些人看起來很成熟罷了，他們只是看上去就是那個年紀的樣子而已

5. 去年才入坑的我看到他們出道照時完全就是「啊，全是我的寶寶」

6. 那一年我打開電視正好看到他們的表演，甚至讓我產生了「我看這些也沒關係嗎」的罪惡感，果然最後瘋的人是我自己

7. 造型太減齡了，忙內其實都已經國中2年紀了，基本都是國中、高中生，一開始大家都以為是國小生出道

8. 他們可能選的都是童顏，現在看起來也都還是孩子

9. 那年我還覺得是李秀滿太瘋狂了，殊不知我一瘋就瘋了5年

10. 想當初我罵死SM了，如今只想說：我愛你們

11. 我真的以為SM讓一群國小生出道，沒想到都過去7年了

12. 除了辰樂和志晟之外，其他人都是可以出道的年紀了，只是當時的造型太顯小了，所以反響才那麼不好

13. 當初讓我有一種雜技團虐待兒童的錯覺

14. 當年覺得他們年紀太小完全沒關注過，現在長大了，入坑！

15.那個時候入坑的人是怎麼想的？ 我很喜歡他們現在的風格、歌舞，但也只是覺得他們還是孩子，沒有入坑

16. 太過分了，反對未成年出道（曾經的我）

17. 真的太像孩子了，根本想不到我後來會入坑，早知如此從一開始就追了

18. 哇，真的太讓人有距離感了，現在就帥多了

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