【韩国热帖】养成系男团NCT DREAM！但出道照片让一大批狂骂SM娱乐「是不是疯了」

NCT DREAM出道7周年了！

SM娱乐力推的男团NCT DREAM，团队於2016年8月以单曲《CHEWING GUM泡泡糖》出道，朴志晟（2002年）、钟辰乐（2001年）、罗渽民（2000年）、李帝努（2000年）、李楷灿（2000年）、黄仁俊（2000年）、 李马克（MARK）（1999年），是一群15-17岁的国中、高中生年纪的男生，但因造型风格原因，看上去完全还是孩子的模样，一出道除了吸引一大批姐姐粉之外还因为风格稚嫩，让很多人误以为SM找了一群国小生出道。



如今NCT DREAM已经出道7年了，现在的他们早就退去了稚气，多了成熟和稳重，容貌也逐渐长开，从男生变成了男人！ 不过广大网友和粉丝看回7年前NCT DREAM出道初期的照片，依旧忍不住直呼一句「SM是不是疯了？」只是最后发现，疯了的不是SM，而是粉丝自己（笑）！



韩国网民评论：

1. 怎么说呢，孩子们真的有在好好长大

2. 不，疯了的是我

3. 一开始我觉得怎么可以找这么小的孩子，还是那样的风格，到最后发现疯了的人是我

4. 又不是没有这个年纪就出道的人，只是那些人看起来很成熟罢了，他们只是看上去就是那个年纪的样子而已

5. 去年才入坑的我看到他们出道照时完全就是「啊，全是我的宝宝」

6. 那一年我打开电视正好看到他们的表演，甚至让我产生了「我看这些也没关系吗」的罪恶感，果然最后疯的人是我自己

7. 造型太减龄了，忙内其实都已经国中2年纪了，基本都是国中、高中生，一开始大家都以为是国小生出道

8. 他们可能选的都是童颜，现在看起来也都还是孩子

9. 那年我还觉得是李秀满太疯狂了，殊不知我一疯就疯了5年

10. 想当初我骂死SM了，如今只想说：我爱你们

11. 我真的以为SM让一群国小生出道，没想到都过去7年了

12. 除了辰乐和志晟之外，其他人都是可以出道的年纪了，只是当时的造型太显小了，所以反响才那么不好

13. 当初让我有一种杂技团虐待儿童的错觉

14. 当年觉得他们年纪太小完全没关注过，现在长大了，入坑！

15.那个时候入坑的人是怎么想的？ 我很喜欢他们现在的风格、歌舞，但也只是觉得他们还是孩子，没有入坑

16. 太过分了，反对未成年出道（曾经的我）

17. 真的太像孩子了，根本想不到我后来会入坑，早知如此从一开始就追了

18. 哇，真的太让人有距离感了，现在就帅多了

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