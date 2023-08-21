L金明洙繼《Numbers》後飛速獲新劇邀約！有望與李裕英搭檔漫改劇《請隨意對待》

INFINITE L金明洙，去年退伍不久後就加入了戲劇《Numbers：大廈之林的監視者們》陣容，而該劇上月才完結，今（21）又傳來新劇消息。

據韓媒‎《Dispatch》（俗稱「D社」）與《STARNEWS》報導，金明洙接到了新劇《請隨意對待》的邀約，正在積極討論中，而女主角人選是李裕英。

《請隨意對待》改編自同名網路漫畫，是部浪漫喜劇，講述尊崇儒教思想的城山出身鐵壁男「申潤福」，與魯莽的現代女教師「金洪道」的故事。原作在Naver Webtoon擁9.8高分。



金明洙收到的角色便是男主角「申潤福」，家族世世代代都是德高望重的貴族，他也總是以仁義禮智為思想中心，對自己相當嚴格；李裕英收到的女主角「金洪道」，是名曾在設計界因毫無背景總被無視的設計師，但她從未放棄夢想。



聽聞新劇消息，有人讚嘆金明洙退伍後相當認真工作，除了兩部戲劇還有團體INFINITE歌手活動，而李裕英自去年7月與姜河那主演的《Insider》完結後便再無作品問世，想必粉絲很是期待。對於金明洙與李裕英的搭檔，網友多持正面態度，還有漫畫粉絲表示角色很適合他們。

不過《請隨意對待》是100%事前製作之作品，編製與播出時間未定，看來想看見金明洙與李裕英攜手演出還要段時間了。

另外，金明洙在《Numbers：大廈之林的監視者們》的搭檔崔振赫同樣也是「飛速」擁新劇邀約，有望與鄭恩地、李姃垠合作‎《日夜不同的她》。

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