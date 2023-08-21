L金明洙继《Numbers》后飞速获新剧邀约！有望与李裕英搭档漫改剧《请随意对待》

INFINITE L金明洙，去年退伍不久后就加入了戏剧《Numbers：大厦之林的监视者们》阵容，而该剧上月才完结，今（21）又传来新剧消息。

据韩媒‎《Dispatch》（俗称「D社」）与《STARNEWS》报导，金明洙接到了新剧《请随意对待》的邀约，正在积极讨论中，而女主角人选是李裕英。

《请随意对待》改编自同名网路漫画，是部浪漫喜剧，讲述尊崇儒教思想的城山出身铁壁男「申润福」，与鲁莽的现代女教师「金洪道」的故事。原作在Naver Webtoon拥9.8高分。



金明洙收到的角色便是男主角「申润福」，家族世世代代都是德高望重的贵族，他也总是以仁义礼智为思想中心，对自己相当严格；李裕英收到的女主角「金洪道」，是名曾在设计界因毫无背景总被无视的设计师，但她从未放弃梦想。



听闻新剧消息，有人赞叹金明洙退伍后相当认真工作，除了两部戏剧还有团体INFINITE歌手活动，而李裕英自去年7月与姜河那主演的《Insider》完结后便再无作品问世，想必粉丝很是期待。对於金明洙与李裕英的搭档，网友多持正面态度，还有漫画粉丝表示角色很适合他们。

不过《请随意对待》是100%事前制作之作品，编制与播出时间未定，看来想看见金明洙与李裕英携手演出还要段时间了。

另外，金明洙在《Numbers：大厦之林的监视者们》的搭档崔振赫同样也是「飞速」拥新剧邀约，有望与郑恩地、李姃垠合作‎《日夜不同的她》。

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