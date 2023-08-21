(G)I-DLE田小娟疑似戀情曝光，與戀綜人氣男逛百貨店！粉絲竟然不驚訝：這是公開的秘密

女團 (G)I-DLE 成員田小娟疑似戀情曝光。

8月19日，韓國 NATE PANN 上公開了一則「(G)I-DLE 成員田小娟和《單身即地獄》文世勳百貨店約會照片」的內容，照片中疑似是田小娟和文世勳的一對男女購物後正在付款，引發了網友們的關注。 女生似乎並不知道被拍，而男生似乎發現了鏡頭一樣，一臉吃驚的表情。 撰寫者為照片配文「2023年6月27日(G)I-DLE田小娟、《單身即地獄1》文世勳」。



아이들 소연 솔로지옥 문세훈 백화점 데이트 사진 pic.twitter.com/pxf7zcdGiE — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) August 20, 2023

對於田小娟的緋聞，粉絲們並未驚訝，紛紛表示：「粉絲們都知道吧，小娟是製作類成員，粉絲們不會說什麼」、「大部分粉絲都知道啊，反正她一開始就不是人氣成員，老實說根本不影響，只要好好製作歌曲就行了」、 「小娟最近確實風格大變，性格也是，原來只喜歡酷酷的，現在突然會做些可愛的表情，粉絲們其實也都知道，所以根本不會驚訝，而且她是製作人，好好寫歌就行了」。

文世勳是戀綜《單身即地獄》第一季中的人氣成員，在江南經營了一家餐廳，他在節目中展示了精湛廚藝，經常做飯，味道受到了其他嘉賓的誇讚。 節目中他對女嘉賓申芝燕一直抱有好感，因此在與田小娟爆出緋聞後，也有不少網友不相信，表示：「申芝燕和田小娟的風格差太多了吧」。



此外，田小娟所屬經紀公司CUBE娛樂並未對此做出任何回應。

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