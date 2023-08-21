(G)I-DLE田小娟疑似恋情曝光，与恋综人气男逛百货店！粉丝竟然不惊讶：这是公开的秘密

女团 (G)I-DLE 成员田小娟疑似恋情曝光。

8月19日，韩国 NATE PANN 上公开了一则「(G)I-DLE 成员田小娟和《单身即地狱》文世勋百货店约会照片」的内容，照片中疑似是田小娟和文世勋的一对男女购物后正在付款，引发了网友们的关注。 女生似乎并不知道被拍，而男生似乎发现了镜头一样，一脸吃惊的表情。 撰写者为照片配文「2023年6月27日(G)I-DLE田小娟、《单身即地狱1》文世勋」。



아이들 소연 솔로지옥 문세훈 백화점 데이트 사진 pic.twitter.com/pxf7zcdGiE — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) August 20, 2023

对於田小娟的绯闻，粉丝们并未惊讶，纷纷表示：「粉丝们都知道吧，小娟是制作类成员，粉丝们不会说什么」、「大部分粉丝都知道啊，反正她一开始就不是人气成员，老实说根本不影响，只要好好制作歌曲就行了」、 「小娟最近确实风格大变，性格也是，原来只喜欢酷酷的，现在突然会做些可爱的表情，粉丝们其实也都知道，所以根本不会惊讶，而且她是制作人，好好写歌就行了」。

文世勋是恋综《单身即地狱》第一季中的人气成员，在江南经营了一家餐厅，他在节目中展示了精湛厨艺，经常做饭，味道受到了其他嘉宾的夸赞。 节目中他对女嘉宾申芝燕一直抱有好感，因此在与田小娟爆出绯闻后，也有不少网友不相信，表示：「申芝燕和田小娟的风格差太多了吧」。



此外，田小娟所属经纪公司CUBE娱乐并未对此做出任何回应。

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