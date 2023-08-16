《MOVING 異能》官方公開今晚EP.8-9趙寅成&韓孝周的浪漫約會劇照！漫步在櫻花樹下的心動時刻

【多圖】大家是不是很好奇這對高顏值的「父母」愛情呢？

Disney+ 奇幻動作劇《MOVING 異能》公開了今晚將播出的最新第8～9集劇照，獨家捕捉到了韓孝周與趙寅成秘密約會的場景，心動指數200%飆升。



《MOVING 異能》講述隱藏超能力生活於現在的孩子們，與隱藏過去痛苦秘密的父母們，雙方共同面對跨越世代、巨大危險的超能力動作英雄故事。



對於擁有超於常人五感能力的李美賢（韓孝周 飾）與擁有飛行能力的特工金斗植（趙寅成 飾）之間的過往故事，兩人是如何墜入愛河又遭遇了什麼樣的事件，也讓人十分好奇。



劇照中，兩人約會背景從開滿櫻花的公園到南山豬排店等畫面，雖保持著距離卻擋不住熱情的心，漸漸升溫的感情令兩人逐漸靠近彼此。

▼《MOVING 異能》第8~9集的最新預告：我的任務是接近你，卻變得一發不可收拾。



目前《MOVING 異能》在8月9日一次上線了七集收穫不少好評，之後的每週三都會更新兩集，全劇一共20集，官方也公開了趙寅成和韓孝周的浪漫雙人海報，寫著：「我們成為了彼此的人質。」這對戀人過往的故事也即將公開給大眾。



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