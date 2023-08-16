《MOVING 异能》官方公开今晚EP.8-9赵寅成&韩孝周的浪漫约会剧照！漫步在樱花树下的心动时刻

【多图】大家是不是很好奇这对高颜值的「父母」爱情呢？

Disney+ 奇幻动作剧《MOVING 异能》公开了今晚将播出的最新第8～9集剧照，独家捕捉到了韩孝周与赵寅成秘密约会的场景，心动指数200%飙升。



《MOVING 异能》讲述隐藏超能力生活於现在的孩子们，与隐藏过去痛苦秘密的父母们，双方共同面对跨越世代、巨大危险的超能力动作英雄故事。



对於拥有超於常人五感能力的李美贤（韩孝周 饰）与拥有飞行能力的特工金斗植（赵寅成 饰）之间的过往故事，两人是如何坠入爱河又遭遇了什么样的事件，也让人十分好奇。



剧照中，两人约会背景从开满樱花的公园到南山猪排店等画面，虽保持著距离却挡不住热情的心，渐渐升温的感情令两人逐渐靠近彼此。

▼《MOVING 异能》第8~9集的最新预告：我的任务是接近你，却变得一发不可收拾。



目前《MOVING 异能》在8月9日一次上线了七集收获不少好评，之后的每周三都会更新两集，全剧一共20集，官方也公开了赵寅成和韩孝周的浪漫双人海报，写著：「我们成为了彼此的人质。」这对恋人过往的故事也即将公开给大众。



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