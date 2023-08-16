【韓網熱帖】最強昌珉的夫人很了不起的原因

雖然我覺得是理所當然，但那位素人女性真的很了不起。 和昌珉大人這樣的人交往卻絲毫沒有表露出來，果然... 人以群分，好的人都會聚到一起。

*小編補充：東方神起成員最強昌珉出道16年後在2019年底首次公開戀情，2020年6月在粉絲會PO手寫信宣佈與圈外人結婚，稱「一直互相給予和接受信任、維持著很好的關係，很自然地產生了想和這個人共度餘生的決心」。 2020年9月舉辦非公開婚禮，去年10月喜得一子。



韓國網友評論：

1. 如果是我一定會到處炫耀，我老公可是東方神起啊kkkk

2. 阿嚏！我咳咳要和咳咳最強咳咳昌珉結咳咳婚了

3. 每天都會在IG加hashtag「最強夏天」

4. 我連IG暱稱都會取名「maxlove」kkkk

5. 我可能每次約會都會PO hashtag「最強the現代」「最強延南洞」之類kkk遇到這樣的人真是福氣，尊重他的事業和粉絲

6. 如果是我，會把「最強昌珉」四個字刺青在額頭上，車上貼的也不是「初步駕駛（新手上路）」，而是「最強駕駛」

7. 如果是我，會打開車窗一邊開一邊大喊：是的！沒錯！我要結婚了！我老公就是！最強昌珉！沒錯就是我ᅮᅮᅮ

8. 真的，我應該搭計程車都會跟司機提一下ᅮᅮᅮ一直好奇東方神起會和什麼樣的女人結婚，看來是遇到了很好的人ᅲᅲᅲ

9. 夫人真的是有深思遠慮的人，如果是我，會在聲帶做手術加一個擴音器，到處去宣傳

10. 我朋友曾在同間公司，說（女方）發請帖時也只說丈夫在電視台工作

11. 據說朋友們在她結婚之前也都不知道，只說在SM工作，還以為是經紀人呢kkk

12. 什麼？ 已經有小孩了？

13. 到現在都不知道她是誰，真的神奇

14. 所有人都說只知道是女生，瘋了嗎kkk

15. 真希望偶像女友都是這樣的人，不欺瞞粉絲也完全能戀愛結婚，為什麼要那樣展示出來呢

16. 婚禮上完全沒有人PO照片也是legend

17. 這麼說來夫人的朋友們也都是不錯的人

18. 雖然不管高調低調粉絲都會受傷，但他一直工作很努力、私生活很安靜，是藝人能做到的最佳程度了，很帥氣

19. 真的了不起，偶爾會忘記他已婚的程度kkk感覺兩位都是很好的人

20. 從戀愛過程到宣佈結婚生小孩的過程全部堪稱偶像模板，了不起... 家人也都了不起...

21. 偶想結婚的最佳範例

出處：https://theqoo.net/hot/2895239565

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞