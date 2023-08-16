【韩网热帖】最强昌珉的夫人很了不起的原因

虽然我觉得是理所当然，但那位素人女性真的很了不起。 和昌珉大人这样的人交往却丝毫没有表露出来，果然... 人以群分，好的人都会聚到一起。

*小编补充：东方神起成员最强昌珉出道16年后在2019年底首次公开恋情，2020年6月在粉丝会PO手写信宣布与圈外人结婚，称「一直互相给予和接受信任、维持著很好的关系，很自然地产生了想和这个人共度余生的决心」。 2020年9月举办非公开婚礼，去年10月喜得一子。



韩国网友评论：

1. 如果是我一定会到处炫耀，我老公可是东方神起啊kkkk

2. 阿嚏！我咳咳要和咳咳最强咳咳昌珉结咳咳婚了

3. 每天都会在IG加hashtag「最强夏天」

4. 我连IG昵称都会取名「maxlove」kkkk

5. 我可能每次约会都会PO hashtag「最强the现代」「最强延南洞」之类kkk遇到这样的人真是福气，尊重他的事业和粉丝

6. 如果是我，会把「最强昌珉」四个字刺青在额头上，车上贴的也不是「初步驾驶（新手上路）」，而是「最强驾驶」

7. 如果是我，会打开车窗一边开一边大喊：是的！没错！我要结婚了！我老公就是！最强昌珉！没错就是我ᅮᅮᅮ

8. 真的，我应该搭计程车都会跟司机提一下ᅮᅮᅮ一直好奇东方神起会和什么样的女人结婚，看来是遇到了很好的人ᅲᅲᅲ

9. 夫人真的是有深思远虑的人，如果是我，会在声带做手术加一个扩音器，到处去宣传

10. 我朋友曾在同间公司，说（女方）发请帖时也只说丈夫在电视台工作

11. 据说朋友们在她结婚之前也都不知道，只说在SM工作，还以为是经纪人呢kkk

12. 什么？ 已经有小孩了？

13. 到现在都不知道她是谁，真的神奇

14. 所有人都说只知道是女生，疯了吗kkk

15. 真希望偶像女友都是这样的人，不欺瞒粉丝也完全能恋爱结婚，为什么要那样展示出来呢

16. 婚礼上完全没有人PO照片也是legend

17. 这么说来夫人的朋友们也都是不错的人

18. 虽然不管高调低调粉丝都会受伤，但他一直工作很努力、私生活很安静，是艺人能做到的最佳程度了，很帅气

19. 真的了不起，偶尔会忘记他已婚的程度kkk感觉两位都是很好的人

20. 从恋爱过程到宣布结婚生小孩的过程全部堪称偶像模板，了不起... 家人也都了不起...

21. 偶想结婚的最佳范例

出处：https://theqoo.net/hot/2895239565

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