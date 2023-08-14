《我的出走日记》播毕一年后的售后！「廉家老二」李民基带著 EXO SUHO去看「具氏」孙锡求的舞台剧

三位各具特色的帅哥同框，画面真是太美好啦～！

曾在 JTBC 热门韩剧《我的出走日记》合作过的李民基跟孙锡求一年后再次同框，李民基与 EXO SUHO（金俊勉）同行，一起去看孙锡求的舞台剧表演。

▼李民基在个人IG上，分享了跟SUHO以及孙锡求的合照，三人笑得非常灿烂！《我的出走日记》播毕一年多后还有在联系的李民基&孙锡求，让剧迷们看了很感动。

李民基与孙锡求因合作《我的出走日记》结缘，此外，李民基与SUHO目前合作的新剧是《摸心第六感》和韩志旼一起携手主演，看起来在下戏后，关系好到可以一起出去约个会的程度，意料之外的同框让网友们相当惊喜。



▼《摸心第六感》预告：



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