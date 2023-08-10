尹度玹患癌悄悄治療了3年！目前痊癒才告訴粉絲：請大家一定不要放棄希望

韓國知名歌手尹度玹公開近況，歌迷們欣慰的同時也很心痛。

作為老牌實力派歌手，尹度玹一直深受粉絲喜愛，代表作《應該是愛吧》傳唱度特別高，不少年輕愛豆團都曾在節目中公開演唱過這首歌曲。 近幾年尹度玹工作量減少，10日突然公開近況，大家這才知道這3年裡他過得有多辛苦，不幸患癌，這幾年一直在治療。



尹度玹在文中表示：「2021年音樂劇《光化門戀歌》排練剛剛開始的時期去做了體檢，得知自己患了癌症，雖然很驚訝，但很快就接受了現實，努力接受治療。 藥物治療2週後失敗了，決定接受放射線治療，差不多一個月的時間一直每天早上去醫院，這個過程從2021年持續到了2023年的夏天。 得知生病的那一瞬間我的整個世界都黯淡了，並不想告訴其他人，擔心粉絲們受到打擊，父母也是剛剛得知這件事情沒多久。 2天前經過3年的治療終於痊癒了，這是我出生以來第一次認真思考死亡，有過很多想法，也獨自哭過，因為放射線治療整個人都很不舒服，曾經強顏歡笑、忍受痛苦去工作，這段經歷讓我體會頗深。 老實說經歷了這段時間，我發現比起癌細胞，負面情緒更傷身體，我想告訴大家積極向上的態度能夠戰勝一切負面。 過去的3年既漫長又無聊，希望所有人不要選擇恐懼和孤立，拼盡全力過好每一天......」

尹度玹還公開了一張首次接受放射線治療時穿著病服的照片，他稱：「當時想著如果痊癒的話就公開照片、告訴大家這個好消息，才拍下了這張照片，現在終於可以公開了，真的很感恩，感謝為我祈禱、為我治療的每一位，希望大家不要放棄希望！！！」



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