尹度玹患癌悄悄治疗了3年！目前痊愈才告诉粉丝：请大家一定不要放弃希望

韩国知名歌手尹度玹公开近况，歌迷们欣慰的同时也很心痛。

作为老牌实力派歌手，尹度玹一直深受粉丝喜爱，代表作《应该是爱吧》传唱度特别高，不少年轻爱豆团都曾在节目中公开演唱过这首歌曲。 近几年尹度玹工作量减少，10日突然公开近况，大家这才知道这3年里他过得有多辛苦，不幸患癌，这几年一直在治疗。



尹度玹在文中表示：「2021年音乐剧《光化门恋歌》排练刚刚开始的时期去做了体检，得知自己患了癌症，虽然很惊讶，但很快就接受了现实，努力接受治疗。 药物治疗2周后失败了，决定接受放射线治疗，差不多一个月的时间一直每天早上去医院，这个过程从2021年持续到了2023年的夏天。 得知生病的那一瞬间我的整个世界都黯淡了，并不想告诉其他人，担心粉丝们受到打击，父母也是刚刚得知这件事情没多久。 2天前经过3年的治疗终於痊愈了，这是我出生以来第一次认真思考死亡，有过很多想法，也独自哭过，因为放射线治疗整个人都很不舒服，曾经强颜欢笑、忍受痛苦去工作，这段经历让我体会颇深。 老实说经历了这段时间，我发现比起癌细胞，负面情绪更伤身体，我想告诉大家积极向上的态度能够战胜一切负面。 过去的3年既漫长又无聊，希望所有人不要选择恐惧和孤立，拼尽全力过好每一天......」

尹度玹还公开了一张首次接受放射线治疗时穿著病服的照片，他称：「当时想著如果痊愈的话就公开照片、告诉大家这个好消息，才拍下了这张照片，现在终於可以公开了，真的很感恩，感谢为我祈祷、为我治疗的每一位，希望大家不要放弃希望！！！」



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